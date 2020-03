Umfrage: Die transatlantische Beziehungskrise hält an

Anzeige

Anzeige

Brüssel. Gut drei Jahre nach Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump hält die transatlantische Beziehungskrise weiter an. Fast zwei Drittel der Deutschen (64 Prozent) sind der Ansicht, dass die Beziehungen zu den USA schlecht sind. Das ist zwar weniger als im vorvergangenen Jahr, als das noch fast drei Viertel der Deutschen annahmen. Doch eine wirkliche Trendwende ist darin nicht zu erkennen. Das geht aus einer Umfrage des Forschungsinstituts Pew Research in Washington und der deutschen Körber-Stiftung hervor, die in der Nacht zu Dienstag veröffentlicht wurde.

Ältere bewerten das Verhältnis eher negativ

Völlig anders ist die Wahrnehmung der Amerikaner von Deutschland. 2019 gaben der Umfrage zufolge genau 75 Prozent der Befragten an, das Verhältnis ihres Landes zu Deutschland sei gut. Das ist eine Steigerung von fünf Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Nur noch 17 Prozent der Amerikaner waren der Ansicht, die bilateralen Beziehungen seien schlecht. 2018 lag dieser Wert bei 25 Prozent.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Auffallend ist, dass vor allem die Älteren in beiden Ländern ein trübes Bild von Beziehungen zeichneten. Dagegen waren die Jungen optimistischer. In den USA etwa sagten 82 Prozent der 18- bis 29-Jährigen, das Verhältnis sei gut. In Deutschland sagten das in dieser Alterskohorte 40 Prozent der Befragten. Bei den 65-Jährigen und Älteren waren es dagegen nur 31 Prozent.

Besonders stark gehen die Meinungen in Verteidigungsfragen auseinander. 60 Prozent der Befragten in den USA sagten, dass die Nato eingreifen sollte, wenn Russland einen Partnerstaat des Militärbündnisses angreifen würde. In Deutschland waren 60 Prozent der Umfrageteilnehmer der gegenteiligen Ansicht. 63 Prozent der Deutschen glaubten, dass die USA ihre Nato-Partner im Falle es militärischen Konflikts mit Russland verteidigen würden.

Militärische Gewalt umstritten

Und während 78 Prozent der Amerikaner der Auffassung waren, dass die Anwendung militärischer Gewalt manchmal nötig sei, sagten das nur 52 Prozent der Befragten in Deutschland.

Anzeige

Ähnlich wie in den USA vertrauten auch in Deutschland eher die Konservativen auf den Nutzen militärischer Gewalt. Fast 60 Prozent der Deutschen, die sich selbst als konservativ bezeichnen, gaben an, dass der Einsatz militärischer Gewalt gerechtfertigt sein könne. Auf der linken Seite des politischen Spektrums war nur etwa ein Drittel dieser Ansicht.

Bemerkenswert: Die US-Amerikaner scheinen das beständige Drängen ihres Präsidenten, wonach die Europäer mehr Geld für das Militär ausgeben sollen, nicht zu unterstützen. Lediglich 35 Prozent der Befragten in den USA schlossen sich Trumps Forderungen an. Damit lagen sie sogar noch unter dem deutschen Wert. Hierzulande sagten 40 Prozent der Umfrageteilnehmer, die Europäer müssten mehr für die Verteidigung ausgeben. 41 Prozent sagten, die Ausgaben sollten bleiben wie sie sind.

Anzeige

Auch in dieser Frage waren die Anhänger der politischen Parteien in Deutschland unterschiedlicher Meinung. Wählerinnen und Wähler von CDU/CSU waren unentschieden, was die Erhöhung der Verteidigungsausgaben angeht. Dagegen wollten nur 28 Prozent der Grünen-Anhänger mehr Geld fürs Militär. Bei den SPD-Anhängern lag dieser Wert bei 41 Prozent.

Deutsche: US-Stützpunkte eher unwichtig

Den Amerikanern sind die US-Militärstützpunkte in Deutschland ungleich wichtiger als den Deutschen. 85 Prozent der Befragten in den USA gaben an, die Anlagen in Deutschland seien wichtig für die nationale Sicherheit der USA. Von den Befragten in Deutschland sagten dagegen nur 15 Prozent, die Stützpunkte seien sehr wichtig für die Sicherheit ihres Landes. 37 Prozent gaben an, dass die US-Kasernen einigermaßen wichtig seien. Auch hier sind die Jüngeren skeptischer als die Älteren. Gut 62 Prozent der 18- bis 29-Jährigen bezeichneten die US-Basen als nicht wichtig.

Für die Erhebung wurden im September 2019 1004 Erwachsene in den USA und 1000 Erwachsene in Deutschland befragt.