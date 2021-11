Deutsche wollen mehr staatliche Investitionen in Gesundheit und Klimaschutz

Anzeige

Berlin. Die meisten Deutschen fordern deutlich mehr staatliche Investitionen. Es sollte Geld gesteckt werden in öffentliche Infrastruktur, Klimaschutz und Digitalisierung, aber auch in mehr Personal bei Gesundheit, Pflege und Bildung, wie am Montag aus einer Umfrage des IMK-Instituts der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervorgeht.

„Die große Mehrheit der Menschen in Deutschland ist überzeugt davon, dass massive Investitionen absolut erforderlich sind“, sagte IMK-Forscher Sebastian Dullien. Zugleich gebe es kaum Bereitschaft, dies über Kredite zu finanzieren. „Drei Jahrzehnte mit Spar-Appellen wirken offensichtlich nach, obwohl sich die ökonomischen Rahmenbedingungen längst tiefgreifend verändert haben.“

Demnach sprechen sich gut 86 Prozent der fast 2200 Befragten dafür aus, Investitionen und Personalschlüssel bei Gesundheit und Pflege „stark“ oder „etwas“ zu erhöhen. Knapp 79 Prozent fordern auch mehr Investitionen in Bildung, gut 70 Prozent wollen mehr Geld für den Klimaschutz, rund zwei Drittel votieren für zusätzliche Investitionen in Bahnverkehr und ÖPNV, Mobilfunk- und Datennetze sowie die öffentliche Sicherheit. Zwischen 54 und 58 Prozent wünschen sich Investitionen in Fuß- und Radwege sowie Straßen und Brücken.

Unterschiede bei hohem und niedrigem Einkommen

In den meisten Punkten unterscheiden sich die Befragten in ihrer mehrheitlichen Zustimmung - bezogen auf ihre Finanzen - kaum. Allerdings favorisieren Befragte mit niedrigeren Einkommen den Ausbau von Bahnverbindungen, ÖPNV, Fuß- und Radwegen besonders deutlich. Menschen mit hohen Einkommen wollen zwar Gesundheit und Pflege auch gestärkt sehen, aber dafür nicht so viel Geld zusätzlich ausgeben wie die anderen Befragten.

Die Mehrheit der Bevölkerung plädiert dafür, Investitionen über Einsparungen bei staatlichen Subventionen zu finanzieren. Dies könnte laut Dullien etwa über die Streichung von Vergünstigungen bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer für die Vererbung von Betrieben und Anteilen an Kapitalgesellschaften geschehen.

„Für eine Streichung dieser Vergünstigung spricht auch, dass von jenen, die höhere Steuern zur Finanzierung der Investitionen wollen, 72 Prozent Vermögens- oder Erbschaftsteuer nennen“, sagte Dullien. Bei den Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP im Bund gilt eine Vermögenssteuer jedoch ebenso ausgeschlossen wie eine höhere Erbschaftssteuer.