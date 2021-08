Umfrage: Das sind die wichtigsten politischen Themen für Jugendliche

Anzeige

Bildungsgerechtigkeit ist aus Sicht der meisten Menschen in Deutschland das drängendste politische Thema für Kinder und Jugendliche. Auf die Frage, welche Themen die Politik im Interesse der Kinder am schnellsten angehen solle, sagten in einer Umfrage für das evangelische Monatsmagazin „chrismon” (September-Ausgabe) 63 Prozent: gerechte Bildungschancen unabhängig von der sozialen Herkunft schaffen.

An zweiter Stelle wurde die Forderung genannt, bezahlbaren Wohnraum zu gewährleisten (55 Prozent).

Renten und Klima halten knapp die Hälfte der Befragten für drängende Themen

Knapp jeder zweite (48 Prozent) sprach sich für eine Sicherung der Renten aus, 40 Prozent nannten eine drastische Senkung des Ausstoßes von Treibhausgasen. Ein Drittel (33 Prozent) sagte, die Politik solle im Sinne der Jugend am schnellsten die Gleichberechtigung von Frauen und Männern durchsetzen.

Die Bundeswehr halten nur zwölf Prozent für wichtig

Es folgten die Erhaltung der Artenvielfalt (24 Prozent) sowie die Sicherung der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr und höhere Militärausgaben (zwölf Prozent). Für die repräsentative Erhebung befragte das Institut Kantar Emnid im Auftrag von „chrismon” im Juli insgesamt 1017 Menschen.