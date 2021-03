Um diese Flüsse wird weltweit gestritten

Anzeige

Berlin. Einfach dahinfließen, ohne Staumauern und Kanalisierung, das ist vor allem bei langen Flüssen mittlerweile eine Seltenheit. Zwölf Millionen Flusskilometer hat ein internationales Forscherteam untersucht und die Ergebnisse 2019 in der Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlicht: Danach fließen nur ein Drittel (37 Prozent) der Flüsse mit einer Länge von über 1000 Kilometern noch auf ihrer gesamten Länge frei. Streit um Eingriffe gibt es auf der ganzen Welt.

Elbvertiefung

An der Elbe rund um Hamburg ist immer wieder herumgebaggert worden. Containerschiffe werden immer größer und sollen trotzdem den Hafen erreichen. Die jüngste Vertiefung schiebt eine Koalition aus CDU und Rechtspopulisten 2002 an. Die Grünen sind dagegen, stimmen aber 2008 zu, als sie mit der CDU ein Regierungsbündnis schließen. 2021 sollen die Bauarbeiten beendet werden. Aber die Verschlickung, vor der Umweltschützer gewarnt hatten, ist eingetreten.

Rhein-Main-Donau-Kanal

30 Jahre dauert es, bis der Rhein-Main-Donau-Kanal in Bayern fertiggestellt ist. 1992 wird er erstmals geflutet. Schon zu Beginn gibt es Zweifel an dem Projekt. Die Proteste nehmen über die Jahre zu. Es geht um Umweltfragen und die Kosten-Nutzen-Relation. Für die bayerische Staatsregierung unter ihrem Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß (CSU) ist es ein Prestigeprojekt, von dem sie nicht abrücken will. Zweifel an der Rentabilität gibt es bis heute.

Donau

25 Jahre bemüht sich die CSU um den Ausbau der Donau in Niederbayern, an der idyllischen Mühlhamer Schleife nahe Deggendorf. Eine Staustufe und ein Kanal sollen dort den Schiffsverkehr beschleunigen. Das Projekt zerreißt die Region. Als erster CSU-Spitzenpolitiker rückt ein ehrgeiziger Umweltminister von dem Vorhaben ab. Sein Name: Markus Söder. Wenige Monate vor der Landtagswahl 2013 kassiert Ministerpräsident Horst Seehofer das Projekt.

Kongo

Zwei Kraftwerke gibt es schon am Kongo, dem wasserreichsten Fluss Afrikas. Nun soll noch ein drittes dazukommen – Inga III. Neu ist an dessen Konzept, dass dafür der Kongo umgeleitet werden soll. Dörfer müssten umgesiedelt werden. Hilfsorganisationen befürchten negative Folgen für Fischfang und Landwirtschaft. Mehrere Investoren sind abgesprungen. Ob der gewonnene Strom der kongolesischen Bevölkerung zugutekommen würde, gilt als fraglich.

Nil

Es ist ein Projekt der Superlative: Am Blauen Nil in Äthiopien entsteht der „Grand Ethiopia Renaissance Dam“ (GERD), mit dessen Hilfe das größte Wasserkraftwerk Afrikas betrieben werden soll. Das äthiopische Prestigeprojekt sorgt für Konflikte mit den Nachbarstaaten: Ägypten befürchtet Wasserknappheit. Auch der Sudan beschwert sich. Der letzte Vermittlungsversuch scheiterte. Der Damm wird weitergebaut. Äthiopien hat bereits mit dem Wasseraufstauen begonnen.

Kanal Istanbul

Ein Kanal parallel zum Bosporus – das ist eines der Lieblingsinfrastrukturprojekte des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Die künstliche Wasserstraße zwischen Schwarzem Meer und Marmarameer soll die Einnahmen aus dem Schiffsverkehr erhöhen. Auch Immobiliengeschäfte lohnen sich in der Gegend jetzt mehr: Die Grundstückspreise sind gestiegen. Umweltschützer warnen vor einem Umkippen des Marmarameers. Istanbul fürchtet um sein Trinkwasserreservoir. Noch sucht Erdogan nach Investoren.

Jangtsekiang und Yarlung Tsangpo

Die Staumauer am Janktsekiang steht bereits, der Stausee dahinter ist allein 600 Kilometer lang. Dörfer mussten umgesiedelt werden. Fische starben aus. Nun gibt es ein neues Megastaudammprojekt: am Yarlung Tsangpo, der später zum Brahmaputra wird. China argumentiert mit dem Klimaschutz durch Wasserkraft. Das Nachbarland Indien fürchtet um seine Wasserversorgung. Die Folgen chinesischer Dämme am Mekong spüren im weiteren Flussverlauf Vietnam, Kambodscha und Thailand.