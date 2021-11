Um das Klima zu retten: Wirtschaftselite und Politiker reisen mit 400 Privatjets nach Glasgow

Anzeige

Glasgow/Hannover. Ist das schon scheinheilig? Auf der UN-Klimakonferenz in Glasgow geht es aktuell darum, den Klimawandel aufzuhalten – doch etliche Teilnehmer aus Wirtschaft und Politik (unter anderem Amazon-Gründer Jeff Bezos und der britische Thronfolger Prinz Charles) lassen sich mit Privatjets nach Schottland fliegen. Die britische Zeitung „Daily Mail“ veröffentlichte eine Karte, die zeigt, dass alleine am Sonntag stolze 52 dieser Flieger in Glasgow gelandet sind.

„Daily-Mail“-Schätzungen zufolge sollen während der zweiwöchigen Konferenz insgesamt sogar bis zu 400 Privatjets am Flughafen der schottischen Hafenstadt eintreffen. Demnach würden dabei – zurückhaltend geschätzt – bis zu 13.000 Tonnen Kohlendioxid ausgestoßen. US-Präsident Joe Biden kam in Edinburgh an und reiste von dort mit seiner Limousine nach Glasgow.

Wie die „Bild“ berichtet, werden Politiker und Prominente, die im vornehmen „Gleneagles Hotel“ übernachten, übrigens mit 20 Tesla-E-Autos ins etwas weniger als eine Stunde entfernte Glasgow gebracht. Allerdings: Weil die nötigen E-Ladesäulen fehlen, werden sie mit Dieselgeneratoren geladen.

Beim Klimagipfel beraten Vertreter aus 197 Staaten bis zum 12. November über die weitere Umsetzung des Pariser Klimaabkommens. Unter anderem geht es um eine Bewertung der freiwilligen nationalen Klimaziele bis 2030, die die Staaten vor der Konferenz eingereicht haben.