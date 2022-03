Ukrainischer Präsident Selenskyj kündigt weitere Verhandlungen mit Russland an

Anzeige

Kiew. Die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland sollen nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Dienstag weitergehen. Die ukrainische Delegation habe am Montag gute Arbeit geleistet, sagte Selenskyj in einer Video-Ansprache. Ins Detail ging er nicht.

+++ Alle aktuellen News und Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Liveblog. +++

Gespräche mit israelischem Ministerpräsidenten

Selenskyj sagte, er habe am Montag mit dem israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett gesprochen, um der Krieg schnell zu beenden und einen ehrlichen Frieden zu erreichen. Bennett hatte am Montag auch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert.

Zugleich forderte Selenskyj die russischen Soldaten auf, den Kampf zu beenden. „Ich biete Euch eine Chance an, zu überleben“, sagte er.