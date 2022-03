Ukrainische Behörden: Mehr als zehn Tote bei Luftangriffen auf ukrainische Stadt Sumy

Anzeige

Sumy. Bei Luftangriffen auf die nordostukrainische Großstadt Sumy sind den örtlichen Behörden zufolge mehr als zehn Menschen getötet worden.

+++ Alle aktuellen News und Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine lesen Sie im Liveblog. +++

„In einigen Ortschaften wurden Wohngebäude bombardiert. Und fast im Zentrum von Sumy wurden mehrere Häuser durch einen Bombentreffer zerstört“, teilte der Chef der Gebietsverwaltung, Dmytro Schywyzkyj, in der Nacht zu Dienstag mit. Mehr als zehn Menschen seien ums Leben gekommen, darunter auch Kinder. Es habe Tote und Verletzte gegeben, Zahlen nannte er nicht.Auch vier ukrainische Soldaten seien „im ungleichen Kampf mit dem russischen Militär“ getötet worden, erklärte Schywyzkyj. „Wir werden es nie vergeben.“ Außerdem seien Vororte der Hauptstadt Kiew beschossen worden, hieß es. Die Angaben waren zunächst nicht unabhängig zu überprüfen.

Bürgermeister berichtet von heftigem Geschützfeuer

Bombentreffer gab es den Angaben zufolge auch in Öllagern in Schytomyr und im benachbarten Tscherniachiw, westlich von Kiew. Der Bürgermeister des Kiewer Vorortes Butscha berichtete von heftigem Geschützfeuer .“Wir können nicht einmal die Leichen einsammeln, weil der Beschuss mit schweren Waffen nicht aufhört, weder am Tag noch in der Nacht“, sagte Anatol Fedoruk. „Hunde reißen die Leichen auf den Straßen der Stadt auseinander. Es ist ein Alptraum.“

Kampf um Irpin: Russische Truppen rücken näher Richtung Kiew Die russischen Truppen nehmen die Kleinstadt Irpin nahe Kiew seit Tagen unter Beschuss. Die Flucht aus der Stadt ist gefährlich.

Die ukrainische Regierung hat die Öffnung humanitärer Korridore gefordert, durch die die Menschen umkämpfte Städte sicher verlassen können, unter anderem Sumi, Schytomyr, Charkiw, Mariupol, Butscha und andere Kiewer Vorstädte.