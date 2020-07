Ukrainische Armee wirft Separatisten Bruch der Waffenruhe vor

Proteste in den USA: Gericht in Oakland in Brand gesteckt, Toter in Austin

Bei den Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA kommt es am Wochenende zu Krawallen. Im kalifornischen Oakland wird in Gerichtsgebäude in Brand gesteckt, im texanischen Austin ein Mann erschossen. Zwischenfälle gibt es auch in Aurora in Colorado und in Portland.