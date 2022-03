Mariupol ohne Strom, Heizung und Wasser: Russische Truppen attackieren mehrere Städte

Anzeige

Kiew. Die russischen Invasionstruppen haben ihre Angriffe auf ukrainische Städte am Freitag fortgesetzt. In der Hauptstadt Kiew waren alle zehn Minuten Einschläge zu hören, allerdings in größerer Entfernung als in den vergangenen Tagen. Nordwestlich der Stadt kam es zu Kämpfen mit Luftangriffen und Artilleriebeschuss, wie Präsidentenberater Oleksij Arestowitsch sagte. Die Städte Charkiw und Ochtyrka lägen unter schwerem Beschuss.

+++ Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog +++

Arestowitsch sagte, die ukrainischen Truppen hätten Tschernihiw im Norden verteidigt und im Süden Versuche der Invasoren gestoppt, die wichtige Stadt Mykolaiw zu erobern. Außerdem hätten russische Schiffe versucht, den Schwarzmeerhafen Odessa zu beschießen, was ukrainische Artillerie verhindert habe.

Teile von Mariupol belagert

Verteidigungsminister Oleksij Resnikow teilte mit, die Marine habe ihr Flaggschiff selbst versenkt, um zu verhindern, dass es den Russen in die Hände fällt. Das Schiff habe zur Reparatur in einer Werft gelegen.

Arestowitsch sagte, in Mariupol am Asowschen Meer hätten die Verteidiger Versuche russischer Truppen zurückgeschlagen, die Stadt einzukreisen. Teile der Stadt würden belagert. Durch die Kämpfe sind den Behörden zufolge Stromversorgung, Heizung und Wasserversorgung ausgefallen, ebenso wie die meisten Telefonnetze. Nahrungsmittellieferungen wurden unterbrochen.

Video Internationale Sorge nach Brand auf ukrainischem AKW-Gelände 1:53 min In Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine stand für mehrere Stunden ein Atomkraftwerk im Mittelpunkt. Ein Brand nach Kämpfen löste international Sorge aus. © Reuters

„Die humanitäre Situation ist angespannt“, sagte Arestowitsch. Die Behörden verhandelten mit russischen Vertretern über einen humanitären Korridor, durch den Einwohnerinnen und Einwohner evakuiert und Nahrungsmittel in die Stadt gebracht werden sollten.