Was Russen und Ukrainer historisch verbindet

Die Lage zwischen Russland und der Ukraine ist aktuell so angespannt vielleicht seit der Annexion der Krim nicht mehr. Moskau fühlt sich bedroht und erkennt im gleichen Atemzug ostukrainischen Gebieten die Unabhängigkeit an. Wie konnte es zwischen den Nachbarn so weit kommen? Ein Überblick. Symbolbild: Zwei Menschen im Nationalmuseum der Geschichte der Ukraine im zweiten Weltkrieg, Kiew, Ukraine, 29. Januar 2022. © Quelle: imago images/NurPhoto