SPD-Fraktionschef fordert überwachten Waffenstillstand in Ukraine

Rolf Muetzenich, SPD Fraktionsvorsitzender, aufgenommen bei einem Pressestatement vor der Fraktionssitzung der SPD in Berlin, 25.01.2022. Berlin Deutschland *** Rolf Muetzenich, SPD parliamentary group chairman, recorded during a press statement before the parliamentary group meeting of the SPD in Berlin, 25 01 2022 Berlin Germany Copyright: xFlorianxGaertner/photothek.dex © Quelle: imago images/photothek