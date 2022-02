Karte: Wo die Ukraine angegriffen wird

Anzeige

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ist eskaliert. Präsident Wladimir Putin ordnete am frühen Donnerstagmorgen eine Militäroperation in den Regionen Luhansk und Donezk an.

Angriffe wurden allerdings nicht nur im Osten, sondern auch aus weiteren Teilen des Landes gemeldet. Die Lage gestaltete sich zunächst unübersichtlich. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs gab es russischen Beschuss im Osten des Landes. Russisches Militär habe Gebiete und Siedlungen entlang der Staatsgrenze sowie mehrere Flugplätze angegriffen, teilte der Generalstab in Kiew mit.

Hier werden Angriffe gemeldet

Landungsoperationen des russischen Militärs in der südostukrainischen Stadt Odessa hat es laut Generalstab nicht gegeben. Das Militär schoss nach eigenen Angaben im Gebiet Luhansk fünf russische Flugzeuge und einen Hubschrauber ab.

Insgesamt wurden nach Angaben des Generalstabs mindestens sechs Flugplätze angegriffen, darunter Boryspil, etwa 40 Kilometer von Kiew entfernt, Tschuhujiw im Gebiet Charkiw und Kramatorsk im Gebiet Donezk. Die Armee wehre Luftangriffe ab und sei in voller Kampfbereitschaft, hieß es.