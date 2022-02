Geheimdienste fürchten: Russland könnte noch heute Kiew einnehmen – Regierung soll gestürzt werden

Anzeige

Washington. Die US-Regierung rechnet damit, dass Russland im Zuge seines Angriffs auf die Ukraine die Regierung in Kiew stürzen will. „Wir gehen davon aus, dass (die russischen Streitkräfte) die Absicht haben, die Regierung zu entmachten und ihre eigene Regierungsform zu installieren, was diese ersten Schritte in Richtung Kiew erklären würde“, sagte ein führender Vertreter des US-Verteidigungsministeriums am Donnerstag nach einer Mitschrift des Pentagons. Das ukrainische Militär leiste Widerstand gegen die russischen Soldaten, hieß es weiter.

Es gebe unter anderem Kämpfe im Umkreis von rund 30 Kilometern der ukrainischen Hauptstadt Kiew sowie rund um die Großstadt Charkiw im Osten nahe der russischen Grenze. Die militärischen Handlungen der russischen Truppen seien eindeutig darauf ausgerichtet, wichtige Bevölkerungszentren einzunehmen, so der Beamte. Der Angriff habe in der Dunkelheit am Donnerstagmorgen ukrainischer Zeit mit Raketenbeschuss begonnen. Diese seien von Land, Positionen auf See und aus der Luft abgeschossen worden.

Derweil scheint der Militärflughafen Hostomel in der Nähe der Hauptstadt schwer umkämpft zu sein. Der Landeplatz gilt als Schlüssel für den Angriff auf Kiew. Hier könnten Bodentruppen landen und Richtung Hauptstadt marschieren. Westliche Geheimdienste berichten, dass Russland mittlerweile den gesamten ukrainischen Luftraum kontrolliert.

Darüber berichtet das Nachrichtenportal „Bloomberg“ und zitiert einen hochrangigen Beamten: „Viel wird davon abhängen, welchen Widerstand die Ukrainer leisten können. Aber ich gehe davon aus, dass die Russen in den kommenden Stunden versuchen werden, eine überwältigende Macht um die Hauptstadt zusammenzuziehen.“

Dem „Merkur“ zufolge rechnen Teile des ukrainischen Militärs mit einem baldigen Luftangriff auf Kiew und der Einnahme durch russische Streitkräfte.

Im gesamten Land werden Flughäfen angegriffen. Nach russischen Angaben wurden bereits 74 militärische Einrichtungen in der Ukraine zerstört. Die russischen Attacken kämen aus allen Richtungen, so die Ukraine.