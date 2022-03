Ukraine ruft Zivilisten zum Guerilla-Krieg gegen Russland auf

Anzeige

Lwiw. Die ukrainische Regierung hat die Bevölkerung zu einem Partisanenkrieg gegen die russischen Invasoren aufgerufen. Zivilisten sollten Barrikaden errichten, Männer russische Truppen abseits der Front angreifen, sagte Präsidentenberater Oleksij Arestowitsch am Donnerstag in einer Videobotschaft.

„Die schwache Seite der russischen Armee ist die Nachhut“, sagte Arestowitsch. „Wenn wir sie jetzt verbrennen und die Nachhut blockieren, wird der Krieg in wenigen Tagen beendet sein.“

Arestowitsch rief zum totalen Volkswiderstand in den besetzten Gebieten auf. In den von russischen Truppen eroberten Städten Konotop im Nordosten und in Melitopol am Asowschen Meer gebe es diesen bereits. „Totaler Widerstand (...) ist unsere ukrainische Trumpfkarte und er ist das, was wir weltweit am besten können“, sagte Arestowitsch.

Er erinnerte an die Partisanenaktionen in der von Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg besetzten Ukraine.