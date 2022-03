Nicht alle sind Putin treu: Belarussen in der Ukraine bilden Militäreinheit

Anzeige

Kiew. In der Ukraine lebende Belarussen haben eine militärische Einheit gegründet und bereiten sich darauf vor, gegen Russland in den Kampf zu ziehen. Der 26-jährige Belarusse Jan Derbeiko sagte am Dienstag, er lebe seit November 2020 in Kiew, nachdem er seine Heimat wegen seiner Teilnahme an Protesten gegen den autoritär regierenden Präsidenten Alexander Lukaschenko verlassen musste.

„Ich hatte einen Job und Zukunftspläne, aber dann kam der Krieg“, sagte Derbeiko. „In dem Moment habe ich beschlossen, hier zu bleiben. Ich habe bereits mein Heimatland verloren, und jetzt wird meine neue Heimat zerstört.“ Derbeiko rief alle Belarussen, „die noch ein Gewissen und Ehrgefühl haben“, auf, den Ukrainern die größtmögliche Unterstützung zu leisten. Die Schwadron der Belarussen, die täglich größer werde, beziehe Posten, wenn die russischen Soldaten Kiew angriffen, sagte er.

Luftalarm in Kiew

Am Mittwochmorgen hat es in der ukrainischen Hauptstadt Kiew Luftalarm gegeben. Die Einwohnerinnen und Einwohner sollten sich so schnell wie möglich in Schutzräume begeben, erklärte der Leiter der Regionalverwaltung, Oleksij Kuleba. Es bestehe die Gefahr von Raketenangriffen.

Knapp zwei Wochen nach Beginn der russischen Invasion haben die Verteidiger in der Ukraine den Vormarsch russischer Truppen zwar verlangsamt, aber nur an einigen Stellen stoppen können. Kiew und andere wichtige Städte wurden belagert. Versuche, humanitäre Korridore zu schaffen, durch die Zivilisten die umkämpften Gebiete verlassen können, sind wiederholt gescheitert.