Ukraine-Konflikt: Putin fordert Einsatz von Merkel

Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin hat Kanzlerin Angela Merkel aufgerufen, bei ihrem Besuch in der Ukraine auf eine friedliche Lösung des Konflikts im Osten des Landes hinzuwirken. Es gebe keine Alternative zum Minsker Friedensplan, sagte Putin am Freitag im Kreml nach einem Treffen mit der Kanzlerin.

Die Ukraine müsse ihre Verpflichtungen erfüllen. Merkel trifft an diesem Sonntag den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu Gesprächen über den Konflikt. Sie beklagte, dass es dort auch weiter Tote gebe.

Unter Vermittlung Deutschlands und Frankreichs ist seit Längerem ein neuer Ukraine-Gipfel in Berlin geplant, der aber wegen fehlender Fortschritte in der Ostukraine auf sich warten lässt. Merkel warb dafür, am Minsker Gesprächsformat festzuhalten und es „nicht in einer Sackgasse enden zu lassen“.

Man solle „mit diesem Format pfleglich umgehen, solange wir nichts anderes haben. Aber der Fortschritt ist nicht so, wie ich mir das wünschen würde“, sagte sie. Sie habe mit Putin darüber gesprochen, dass man weitere hochrangige Treffen machen könne, wenn man zu einer Tagesordnung komme.

Denn jeder kleine Fortschritt könnte wichtig sein. Aber das Brett, was wir zu bohren haben, ist sehr, sehr dick; und es gibt Enttäuschungen verschiedenster Art. Angela Merkel, Bundeskanzlerin

Sie werde sich auch bei ihrem anstehenden Besuch in der Ukraine für eine solche Tagesordnung einsetzen. „Denn jeder kleine Fortschritt könnte wichtig sein. Aber das Brett, was wir zu bohren haben, ist sehr, sehr dick; und es gibt Enttäuschungen verschiedenster Art.“

Derzeit keine Lösung in Sicht

Seit mehr als sieben Jahren kämpfen ukrainische Regierungstruppen in den Gebieten Donezk und Luhansk entlang der russischen Grenze gegen von Russland unterstützte Separatisten. UN-Schätzungen zufolge sind seitdem mehr als 13.000 Menschen getötet worden. Deutschland vermittelt in dem Konflikt. Ein Friedensplan liegt auf Eis.

Umstritten zwischen Russland und der Ukraine ist auch die fast fertiggestellte Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Nach Putins Angaben fehlen noch 15 Kilometer Rohre. Das Projekt stehe damit kurz vor seinem Abschluss.

Deutschland setzt sich dafür ein, dass die Ukraine auch künftig als Transitland russisches Gas nach Europa leitet und dafür Gebühren kassiert. Bisher gilt der Vertrag Russlands mit der Ukraine bis 2024. Putin versicherte, dass der Vertrag erfüllt werde. Danach müsse neu entschieden werden.

„Wir sollten definieren, im welchen Volumen und wie lange. Dafür aber brauchen wir eine Antwort von unseren europäischen Partnern, wie viel sie bei uns einkaufen möchten“, sagte der Staatschef. „Wir können doch keinen Transitvertrag unterzeichnen, wenn wir keine Bestellungen vorliegen haben.“