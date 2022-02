Ukraine-Konflikt: Wagenknecht klagt bei Anne Will über „amerikanische Aggressivität“

Anzeige

Anzeige

Berlin. Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht sorgte am Sonntagabend im Polittalk von Anne Will mit Äußerungen über den Ukraine-Konflikt für Fassungslosigkeit. Sie beklagte eine „amerikanische Aggressivität, mit der ein russischer Einmarsch herbeigeredet“ werde. „Manchmal hat man das Gefühl, da ist der Wunsch Vater des Gedankens“, so Wagenknecht.

Laut Wagenknecht habe Russland gar kein Interesse an einer Invasion der Ukraine, stattdessen wolle Moskau Sicherheitsgarantien. Was die Russen aus ihrer Sicht wollen sei, dass ausgeschlossen werde, dass amerikanische Soldaten und Raketen in der Ukraine stationiert werden. „Wenn man ihnen da Gewissheit gibt, wäre das genau der Weg, diesen Konflikt zu entspannen“, sagte die Politikerin. Weiter äußerte sich sich auch zur Nato-Osterweiterung: Diese sei eine Provokation. Das westliche Militärbündnis gebe achtzehnmal so viel für Rüstung aus wie Russland.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Röttgen kritisiert Wagenknecht

Aus ihrer Sicht gelte es zu akzeptieren, dass Russland Sicherheitsinteressen habe. „Wenn irgendein mittelamerikanisches Land einem Militärbündnis beitreten würde, das von Russland oder China geführt wird, dann wäre ein Riesenaufstand in den USA die Folge“, sagte sie zu CDU-Außenpolitikexperte Norbert Röttgen, der zuvor versucht hatte, Wagenknecht die Beweggründe hinter der US-amerikanischen Krisenkommunikation zu erklären. Aus seiner Sicht wolle die USA durch Vorwegnahme möglicher Vorwände ein Angriffsszenario unwahrscheinlicher machen. Er kritisierte Wagenknecht, dass ihre Sichtweise zu 100 Prozent die des Kremls sei.

+++Alle aktuellen News und Entwicklungen zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in unserem Liveblog.+++

SPD-Chef Lars Klingbeil, der per Video zugeschaltet war, zeigte sich fassungslos kopfschüttelnd während Wagenknechts Äußerungen. „Die Geschichte, die Frau Wagenknecht erzählt, klingt ja gut. Aber sie hat mit den Fakten an sich ja nichts zu tun.“ Er sehe nicht, wovon Russland aktuell bedroht würde, sagte Klingbeil.