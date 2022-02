Britischer Minister: Russische Invasion bereits begonnen

Anzeige

Anzeige

London. Die russische Invasion der Ukraine hat nach Einschätzung eines britischen Kabinettsmitglieds bereits begonnen. Kremlchef Wladimir Putin habe Berichten zufolge bereits „Panzer und Truppen“ in die Separatistengebiete Donezk und Luhansk geschickt, die er als unabhängige Staaten anerkannt habe, sagte Gesundheitsminister Sajid Javid am Dienstag in einem Interview des Nachrichtensenders Sky News.

+++ Alle Entwicklungen zum Russland-Ukraine-Konflikt im Liveblog +++

„Wir wachen an einem sehr dunklen Tag in Europa auf und gemessen an dem, was wir bereits gesehen und heute herausgefunden haben, ist klar, dass die Russen, Präsident Putin, sich entschieden haben, die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine anzugreifen“, so Javid.

Anzeige

Premierminister Boris Johnson wolle sich am Dienstag im Parlament zu neuen Sanktionen gegen Russland äußern, sagte Javid weiter. Ihre Reaktion auf Moskaus Aktionen spreche die britische Regierung mit der EU ab.