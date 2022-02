„Destruktiver Schritt“: Russland kritisiert Bidens angekündigte US-Truppenverlegung

Anzeige

Moskau. Russland hat die angekündigte Verlegung von etwa 2000 US-Soldaten nach Europa inmitten des Ukraine-Konflikts als „destruktiven Schritt“ kritisiert. Damit nähmen die militärischen Spannungen zu, warnte Vize-Außenminister Alexander Gruschko am Mittwochabend in Moskau der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Der Spielraum für politische Entscheidungen werde verengt, „zur Freude der Behörden in Kiew“.

US-Präsident Joe Biden will etwa 2000 Soldaten nach Europa schicken - davon etwa 300 nach Deutschland. „Die derzeitige Situation erfordert, dass wir die Abschreckungs- und Verteidigungsbereitschaft an der Ostflanke der Nato verstärken“, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby in Washington. Die Truppenverlegung sei ein „unmissverständliches Signal“, dass die USA zu ihren Verbündeten stünden.