Ukraine-Konflikt: Lawrow offen für Gespräche und Hilfe der USA

Stockholm. US-Außenminister Antony Blinken hat seine Kritik am Vorgehen Russlands im anhaltenden Ukraine-Konflikt erneuert. Die USA seien zutiefst besorgt über Beweise dafür, dass Russland Pläne für weitere bedeutende aggressive Schritte gegen die Ukraine geschmiedet habe, sagte Blinken am Donnerstag beim OSZE-Außenministertreffen im schwedischen Stockholm. Ganz ähnlich hatte sich Blinken am Vortag bereits bei der Nato geäußert.

„Wir rufen Russland auf, die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine zu respektieren“, sagte Blinken in Stockholm. Ein jüngster Truppenaufbau müsse umgekehrt, die Versprechen des Abkommens von Minsk unter anderem zu einer Waffenruhe eingehalten werden. „Diplomatie ist der einzige verantwortungsvolle Weg, diese Krise zu lösen“, sagte der Chefdiplomat von US-Präsident Joe Biden. „Und wir stehen voll und ganz bereit, dies zu unterstützen.“

Währenddessen ist Russland offen für Gespräche unter Einbindung der USA. „Wir haben ein Interesse daran, die Anstrengungen für eine Lösung der Ukraine-Krise zu bündeln“, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow zum Auftakt eines Treffens mit seinem US-Kollegen Antony Blinken. „Unsere amerikanischen Kollegen haben nicht nur einmal gesagt, dass sie helfen wollen.“ Russland sei dazu bereit. Bisher hatte Russland stets betont, dass das bisherige Format ausreiche.

Warum Russland sich in seiner Sicherheit bedroht sieht

Im sogenannten Normandie-Format vermitteln bisher nur Frankreich und Deutschland in dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. Allerdings sieht sich Russland selbst nicht als Konfliktpartei. Russland habe kein Interesse an Konflikten, betonte Lawrow am Rande des Treffens der Außenminister der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).

Russlands Chefdiplomat wiederholte zudem Aussagen von Kremlchef Wladimir Putin vom Vortag, der die Nato zu einem Ende der Osterweiterung aufgefordert hatte. Russland will verhindern, dass die Ukraine in das westliche Militärbündnis aufgenommen wird, weil es sich in seiner Sicherheit bedroht sieht.

Die ohnehin gespannte Lage zwischen der Ukraine und Russland hat sich aktuell wegen Berichten über einen russischen Truppen-Aufmarsch nahe der ukrainischen Grenze weiter verschärft. Die Ukraine beziffert die Zahl der russischen Soldaten an der Grenze inzwischen auf 115.000. Der Kreml wiederum warf der Ukraine zuletzt vor, sie habe mehr als 120.000 Soldaten an die Linie zu den prorussischen Separatistenregionen Donezk und Luhansk verlegt.

Video Ukraine-Konflikt verschärft sich weiter 2:16 min Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert direkte Gespräche mit Putin - Russland winkt ab. © Reuters

Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig die Vorbereitung einer Militärinvasion vor. Russland befürchtet, dass die Ukraine versuchen könnte, sich die 2014 einverleibte Schwarzmeer-Halbinsel Krim mit militärischer Gewalt zurückzuholen.