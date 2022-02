Putins gefährlicher Anschlag auf Europa

Anzeige

Anzeige

Die Europäer haben alles versucht mit Wladimir Putin. Sie haben mit ihm an langen Tischen gesessen wie zuletzt Olaf Scholz. Sie haben mit ihm lange Telefongespräche geführt wie zuletzt Emmanuel Macron.

Es hat alles nichts geholfen. Denn der russische Präsident ist, wie sich nun zeigt, für all diese Dinge schon nicht mehr erreichbar. Im Grunde möchte er auch nicht gestört werden durch aufregte westliche Politiker und ihr tagespolitisches Blabla. Denn er ist gerade dabei, etwas Historisches, aus seiner Sicht ganz Wunderbares zu erschaffen: ein neues Großrussland.

+++ Alle News und Entwicklungen in der Ukraine-Krise in unserem Liveblog +++

Anzeige

Wann, wenn nicht jetzt? Im Oktober wird er 70, er muss sich beeilen. Der Zeitpunkt ist günstig. Amerika ist gespalten wie nie, Westeuropa schwach und gefangen in einer nun schon zwei Jahre dauernden Corona-Nabelschau.

Herbeifantasierte historische Argumente

Anzeige

Zudem blickt Putin stolz auf einige nagelneue Waffen, von Luftabwehrsystemen bis zu Überschallraketen, die ihm im Augenblick gerade eine relativ große Schlagkraft geben. Diese Konstellation wird allenfalls ein paar Jahre anhalten, dann kommt mit künstlicher Intelligenz und Quantencomputern ein neuer Technologieschub, bei dem Russland vielleicht nicht mehr mithalten kann. Deshalb muss es jetzt gewagt werden und nicht irgendwann: Fakten schaffen mit Waffen.

Zu Putins neuem Reich soll natürlich auch die Ukraine gehören. Am Montagabend betonte Putin erneut, die Ukraine sei eigentlich gar kein richtiges Land, sondern ein Gebilde, das von der Sowjetunion geschaffen wurde. Also darf er, da er ja das traditionsreiche Russland verkörpert, getrost nach ukrainischen Territorien greifen und Panzer durch sie hindurch rollen lassen.

Anzeige

Video Putin erkennt selbst ernannte Volksrepubliken in Ostukraine als unabhängig an 2:12 min Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine spitzt sich immer weiter zu. © Reuters

Westliche Hirne können da oft gar nicht wechseln. Aber der Mann im Kreml nimmt seine wichtigsten heute wirksamen Argumente nicht aus der Gegenwart, er fantasiert sie herbei mit Blick in die Geschichte. Dass er am Montag Kiew als „Mutter aller russischen Städte“ bezeichnete, ist ein furchtbares Warnsignal für die dort lebenden knapp drei Millionen Menschen. Denn was liegt für Russland näher als die „Mutter“ endlich heimzuholen? Mehr als 160.000 Soldaten stehen bereit, den Auftrag dazu auszuführen.

Ein Denken, das frösteln lässt

Putins Machtstreben endet nicht im Donbass. Es endet auch nicht in der Ukraine. Er wird selbstverständlich auch nach Belarus greifen, wo noch im Jahr 2020 eine mutige Freiheitsbewegung auf die Straße ging. Vielleicht fügt er seinem neuen Reich auch Kasachstan hin, warum nicht? Auch dort gibt es ja eine russische Minderheit, die natürlich bedroht ist und die Moskau schützen muss. Die Nato kann froh sein, wenn es ihr gelingt, wenigstens ein Übergreifen dieses Wahnsinns auf ihr eigenes Territorium, etwa im Baltikum, zu verhindern.

Wer alles zu Ende denkt, fröstelt angesichts des Eishauchs, das in Putins Denken liegt. Zu besichtigen ist hier ein völkisch definierter und im wahrsten Sinne des Wortes grenzenloser Machtanspruch, verbunden mit dem Vorhaben, die Herrschaft des Rechts zu ersetzen durch das Recht des Stärkeren. In all dem liegt ein gefährlicher Anschlag auf ganz Europa, auf das Leben, wie wir es bis zum 22.02.2022 kannten.