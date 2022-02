Polens Vizeaußenminister: „Wir erwarten jetzt von Moskau Signale in Richtung Dialog“

Anzeige

Berlin. Szymon Szynkowski vel Sek (39) ist seit 2018 Vizeaußenminister Polens und sitzt als Abgeordneter für die konservative Partei PiS (Recht und Gerechtigkeit) im polnischen Parlament Sejm. Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sprach mit ihm über den Ukraine-Konflikt, die Situation an der belarussischen Grenze und die deutsche Minderheit in Polen.

Herr Szynkowski vel Sek, im Zuge des Russland-Ukraine-Konflikts werden zusätzlich 4700 US-Soldaten nach Polen verlegt. Was bedeutet das für Ihr Land?

Das war ein sehr wichtigstes Signal von unseren amerikanischen Partnern. Es zeigt, dass wir sofort gemeinsam reagieren, wenn Russland die Situation weiter eskalieren lässt. Dieser Schritt trägt zur Stärkung der militärischen Mobilität an der Nato-Ostgrenze bei, und es ist auch ein Hinweis darauf, dass es den von Russland geforderten Rückzug der Nato aus den ehemaligen Ostblock-Ländern nicht geben wird.

Reicht das aus polnischer Sicht aus oder erwarten Sie noch mehr Unterstützung?

Das war aus unserer Sicht auch ein Zeichen der Solidarität. Wenn die Situation weiter eskaliert, werden wir mit unseren Partnern besprechen, was zu tun ist, um unsere gemeinsame Sicherheit zu gewährleisten. Das kann natürlich auch eine Verstärkung von militärischer Präsenz bedeuten.

Szymon Szynkowski vel Sek, polnischer Vize-Außenminister, vor dem Brandenburger Tor in Berlin. © Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Welche Gefahr geht vom benachbarten Kaliningrad aus, wo russische Iskander-Raketen mit 500 Kilometern Reichweite stationiert sind, die Warschau und Berlin erreichen und atomar bestückt werden können.

Jeder Schritt von russischer Seite, der die Stabilität gefährdet, wird von uns sehr kritisch beobachtet. Wir haben die ganze Region im Auge, das heißt, die ukrainische und die belarussische Grenze wie auch die russische Enklave Kaliningrad in unserer nordwestlichen Nachbarschaft. Das ist ein komplexes Gefahrenpotenzial für die Stabilität in unserer Region, das von Russland gesteuert wird. Wir erwarten jetzt eigentlich von Moskau Signale in Richtung Dialog, um die Situation zu entschärfen.

Im Sommer letzten Jahres hat der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko Zehntausende Flüchtlinge aus Krisenregionen an die polnische Grenze gebracht, um sie zum Übertritt in die EU zu animieren. Wie ist aktuell die Lage dort?

Die Situation ist nicht mehr so angespannt wie im vergangenen Jahr. Wir haben viel weniger Versuche von illegalen Grenzübertritten als noch vor einigen Monaten. Es sind heute etwa 15 bis 40 pro Tag, damals waren es 500 oder 600. Wir nehmen an, dass die relative Beruhigung der Lage auch wetterbedingt ist. Wir gehen davon aus, dass das Lukaschenko-Regime mit Beginn des Frühjahrs die Flüchtlingsbewegung wieder verstärkt benutzen wird, um die Lage zu destabilisieren. Auch deshalb haben wir damit begonnen, einen fünf Meter hohen Metallzaun mit Überwachungstechnik entlang der 418 Kilometer langen Grenze zu Belarus zu bauen. Wir stehen zu unserem Wort, die EU-Außengrenze zu sichern.

Menschenrechtsorganisation beklagen immer noch, dass Polen den Flüchtlingen die Möglichkeit verwehrt, Asylanträge zu stellen.

Nach unserer nationalen Gesetzgebung ist jede Person, die bestimmte Bedingungen erfüllt, berechtigt, einen Asylantrag zu stellen. Das betrifft aber nicht jede Person, die sich an der belarussisch-polnischen Grenze aufhält und versucht, diese illegal zu überschreiten. Ich kann nur wiederholen, dass die legalen Möglichkeiten, in Polen Asyl zu beantragen, gewährleistet sind, möchte aber auch noch einmal klar herausstellen, dass die meisten Flüchtlinge gar kein Asyl in Polen beantragen wollen. Sie wollen illegal durch unser Land reisen und dann weiter nach Deutschland, Frankreich oder in andere EU-Staaten. Für uns hat die Grenzsicherung oberste Priorität.

Polen hat gemeinsam mit Ungarn eine schwere Niederlage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) erlitten. Wegen Verstößen gegen den Rechtsstaatsmechanismus droht Ihrem Land die Kürzung von Milliardenzahlungen aus dem EU-Haushalt.

Wissen Sie, Geld ist natürlich wichtig. Aber es ist nicht das Wichtigste. Wichtig ist Vertrauen. Wir beurteilen dieses EuGH-Urteil sehr kritisch und sehen darin eine weitere Beschneidung unserer nationalen Kompetenzen. Wir denken, es gibt eine sehr klare Teilung zwischen europäischem Recht und nationalen Recht. Die Justizreform in unserem Land gehört nicht zu den Kompetenzen der EU. Nach unserer Interpretation geht es beim EU-Rechtsstaatsmechanismus um die Frage, ob durch irgendeine Handlung das EU-Haushaltsrecht gefährdet wird. Einen Zusammenhang zwischen unsere Justizreform und dem EU-Haushaltsrecht können wir nicht erkennen.

Aber der EuGH hat gesprochen, und Polen muss jetzt mit der Situation irgendwie umgehen.

Wir befinden uns in einem Prozess des Dialogs mit den europäischen Institutionen, und wir haben uns dabei kompromissbereit gezeigt. So hat zum Beispiel Präsident Andrzej Duda einen Vorschlag für ein Gesetz eingebracht, dass unsere von der EU heftig kritisierte Disziplinarkammer für Richter abgeschafft werden soll. Auch meine Partei, die PiS, hat einen Vorschlag für Reformen des Gesetzes über das Oberste Gerichts Polens gemacht.

Das heißt, wir sind guten Willens, um einen konstruktiven Kompromiss zu erreichen. Wir denken, das ist gerade jetzt besonders wichtig, weil wir als Europäische Gemeinschaft aktuell vor großen Herausforderungen durch den Russland-Ukraine-Konflikt stehen. Darauf sollten wir uns jetzt alle konzentrieren und nicht auf interne Auseinandersetzungen. Wir erwarten auch Kompromissbereitschaft von den EU-Institutionen, etwas mehr Verständnis und etwas mehr Flexibilität.

Die nächsten Wahlen in Polen stehen 2023 an. Es gibt Gerüchte, wonach Ihre Partei vorgezogene Neuwahlen in diesem Juni anstrebt, weil die Koalition mit der radikalen Kleinstpartei Solidarisches Polen (SP) wackelt.

Wir haben eine stabile Mehrheit im Parlament. Wir haben gerade vor ein paar Wochen den Haushalt für 2022 beschlossen. Wir haben auch andere Gesetze beschlossen, die wichtig in der momentanen Krisensituation sind. Zum Bespiel ein Gesetz gegen die rasant steigende Inflation von aktuell neun Prozent.

So haben wir die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel sowie Energie und Treibstoffe temporär auf Null gesenkt. Dadurch gibt es derzeit bei uns die niedrigsten Preise für Benzin und Diesel in der gesamten EU. Das heißt, wir sind arbeits- und beschlussfähig. Und deshalb steht die Frage von früheren Wahlen bei uns derzeit absolut nicht im Fokus.

Video Polen senkt Mehrwertsteuer: Tanktourismus an der Grenze zu Deutschland steigt 1:13 min Die Steuersenkung in Polen hat nicht nur Diesel und Benzin deutlich billiger gemacht. Auch Lebensmittel sind günstiger geworden. © dpa

Aber Sie dementieren auch nicht, dass es solche Überlegungen gibt?

In diesem Moment gibt es solche Überlegungen eher in den Medien als im Parlament oder in der Regierung.

Nach einer neuen Verordnung soll es ab September nur noch eine Stunde Deutschunterricht für die Angehörigen der deutschen Minderheit in Polen geben. Für andere ethnische Minderheiten gibt es weiterhin drei Stunden. Warum der Unterschied?

Wir sprechen schon seit Jahren mit unseren deutschen Partnern über die sehr begrenzten Möglichkeiten in Deutschland, die polnischen Sprache zu erlernen. Ich habe darüber persönlich 2019 mit deutschen Vertretern eines Runden Tisches gesprochen und ganz klar gesagt, dass sich etwas ändern muss. Aber es ist leider nichts passiert, außer einer Absichtserklärung zur Einrichtung eines Fonds für Polnisch-Unterricht.

Polen hat bisher 50 Millionen Euro pro Jahr für den Deutsch-Unterricht von 50.000 Schülern der deutschen Minderheit bereitgestellt. Nach unseren Schätzungen stellt Deutschland umgekehrt nur neun Millionen Euro bereit. Deshalb haben wir uns nun entschlossen, diese Mittel zu kürzen. Aber: Wir nehmen sie nicht gänzlich weg, sondern schichten sie um für den Polnisch-Unterricht in Deutschland.