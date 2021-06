Schwarzes Meer: OSZE sieht Gefahr der Eskalation im Ukraine-Konflikt

Anzeige

Wien. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) fordert vertrauensbildende Maßnahmen, um die Spannungen im Schwarzen Meer zu begrenzen. Alle Seiten müssten größtmögliche Transparenz über ihre militärischen Aktivitäten an den Tag legen, sagte OSZE-Generalsekretärin Helga Schmid am Dienstag in Wien.

Eine Konfrontation zwischen einem britischen Kriegsschiff und einem russischen Kampfjet sowie ein Seemanöver hatten zuletzt die internationale Aufmerksamkeit in die Schwarzmeer-Region gelenkt. „Jeder Zwischenfall kann außer Kontrolle geraten“, sagte die deutsche OSZE-Chefin.

Manöver von USA und Ukraine

Am Montag begann das von den USA und der Ukraine geleitete Manöver unweit der ukrainischen Halbinsel Krim, die 2014 von Russland annektiert worden war. Moskau versteht die Übung als Provokation. Vorige Woche fuhr ein britisches Kriegsschiff in das von Russland beanspruchte Seegebiet um die Krim und wurde mit Warnschüssen und Bomben verdrängt.

Die schwedische Außenministerin und derzeitige OSZE-Vorsitzende Ann Linde bezeichnete die Spannungen als Teil von „besorgniserregenden Entwicklungen“ im Ukraine-Konflikt. In den vergangenen Monaten sei der Waffenstillstand immer öfter verletzt worden, die Rhetorik sei aggressiver geworden, und Russland habe ungewöhnliche militärische Aktionen gesetzt, sagte Linde in Wien.

Die OSZE-Staaten, zu denen sowohl Russland als auch die USA gehören, hätten eigentlich ab Dienstag ihre jährliche Sicherheitskonferenz abhalten sollen, um diese und andere Brennpunkte zu diskutieren. Sie musste jedoch abgesagt werden, weil Armenien der Tagesordnung nicht zustimmte.