Ukraine fordert sofortige Sanktionen gegen Russland - doch EU-Staaten skeptisch

Anzeige

Anzeige

Brüssel. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat an die EU appelliert, unverzüglich Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Es sei an der Zeit, eine klare Botschaft an Moskau zu senden, sagte Kuleba am Montag vor Beginn eines Treffens mit den 27 EU-Außenministern in Brüssel. Zwar schloss sich Litauen der Forderung nach Präventivsanktionen an. Doch es wurde nicht erwartet, dass die anderen EU-Außenminister folgen werden.

„Wir sind der Auffassung, dass es gute und legitime Gründe gibt, zumindest einige Sanktionen zu verhängen“, sagte Kuleba. Damit könne demonstriert werden, dass die EU nicht nur über Sanktionen spreche, sondern auch handle. „Es gibt viele Entscheidungen, die die Europäische Union jetzt treffen kann, um Russland klar zu signalisieren, dass seine Eskalation nicht toleriert wird und die Ukraine nicht allein gelassen wird“, sagte Kuleba.

Unterstützung bekam Kuleba vom litauischen Außenminister Gabrielius Landsbergis. „Wir müssen nicht auf einen Angriff warten. Ich kann ihnen sagen, dass die Ukraine schon angegriffen wird“, sagte Landsbergis. Es gebe Cyberattacken gegen das Land. Der wirtschaftliche Schaden angesichts eines möglichen russischen Angriffs sei erheblich. „Ich glaube, dass wir nun handeln müssen“, so Landsbergis.

Anzeige

Dagegen machten der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell und einige Außenminister vor der Sitzung in Brüssel deutlich, dass die EU noch keine Sanktionen verhängen wird. Borrell sagte, er werde dann eine außerordentliche Sitzung einberufen, um Sanktionen zu beschließen, „wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist“. Er fügte hinzu: „Ich hoffe, dass dieser Moment nicht kommen wird.“

Anzeige

Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg sprach sich ebenfalls gegen Präventivsanktionen aus. „Sanktionen sind eine Reaktion, wie eine Art Bestrafung, das kann und sollte man nicht im Vorfeld machen“, sagte er.

Anzeige

Übergriffe an der sogenannten Kontaktlinie im Donbass „haben wir leider Gottes die vergangenen Jahre öfters gehabt, das ist noch nicht die militärische Aggression von Russland“, so Schallenberg. Aber die „Zeichen stehen auf Sturm, wir haben fast zwei Drittel der konventionellen Streitkräfte Russlands, die an der ukrainischen Grenze stehen“.

Baerbock ruft zur Diplomatie

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock äußerte sich in Brüssel zunächst nicht öffentlich zur Sanktionsdebatte. Sie appellierte eindringlich an den russischen Präsidenten Wladimir Putin: „Kommen Sie an den Verhandlungstisch zurück.“ Putin dürfe nicht „mit Menschenleben spielen“, sagte die Grünen-Politikerin.

Video Baerbock an Putin: „Spielen Sie nicht mit Menschenleben!“ 1:34 min Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat das Vorgehen Russlands gegenüber der Ukraine scharf verurteilt. © Reuters

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte zuvor gedroht, dass Russland im Fall eines Angriffs auf die Ukraine „massive Konsequenzen“ zu erwarten habe. „Die Finanzsanktionen bedeuten für den Kreml, dass, wenn sie militärische Aggressionen gegen die Ukraine fahren, Russland im Prinzip abgeschnitten wird von den internationalen Finanzmärkten“, sagte von der Leyen in der ARD-Sendung „Anne Will“.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Die Wirtschaftssanktionen würden von der Leyen zufolge „alle Güter betreffen, die Russland dringend braucht, um seine Wirtschaft zu modernisieren und zu diversifizieren, die aber von uns hergestellt werden, wo wir globale Dominanz haben und die Russland nicht ersetzen kann“.