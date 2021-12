Ukraine-Konflikt: EU-Gipfel warnt Russland – aber verhängt wohl keine Sanktionen

Anzeige

Brüssel. Olaf Scholz ließ sich nicht in die Karten blicken. Als der neue Bundeskanzler am Donnerstag zu seinem ersten EU-Gipfel in Brüssel eintraf, wiederholte er nur, was Europas Staats- und Regierungschefs seit Wochen erklären. Angesichts des russischen Truppenaufmarsches an der Grenze zur Ukraine sei es ganz wichtig, die Unverletzbarkeit der Grenzen in Europa zu betonen. Man werde alles dafür tun, „dass es bei dieser Unverletzbarkeit tatsächlich bleibt“, sagte Scholz. Von Sanktionen gegen Russland sprach der SPD-Politiker nicht.

Davon ist auch im Entwurf der Abschlusserklärung des EU-Gipfels keine Rede. Die EU will zunächst abwarten, ob Russland Ernst macht und tatsächlich in die Ukraine einmarschiert. Deutschland und Frankreich wollen wieder stärker zwischen Moskau und Kiew vermitteln.

„Gefährlichste Situation in den letzten 30 Jahren“

Dabei wird die Lage gerade von osteuropäischen EU-Mitgliedern als explosiv wie selten zuvor wahrgenommen. Der litauische Präsident Gitanas Nauseda sagte zu Beginn des Gipfels: „Wir stehen wahrscheinlich vor der gefährlichsten Situation in den letzten 30 Jahren. Ich spreche nicht nur über die Ukraine.“ Es gehe um die gesamte östliche Flanke der Nato.

Unklar blieb zunächst, ob das Urteil im sogenannten Tiergartenmord-Prozess einen möglichen Dialog zwischen der EU und Moskau belasten wird. Am Mittwoch hatte das Berliner Kammergericht einen Russen zu lebenslanger Haft verurteilt. Er hat nach Überzeugung des Gerichts im Jahr 2019 einen Georgier in dem Berliner Park erschossen. Den Auftrag dazu hätten staatliche Stellen in Russland gegeben. Im Urteil ist von „Staatsterrorismus“ die Rede.

Scholz stellt sich hinter Baerbock

Der Kreml wies diese Darstellung zurück, erklärte aber, dass sich die Ausweisung zweier russischer Diplomaten aus Deutschland „in keiner Weise“ negativ auf den Dialog zwischen Präsident Wladimir Putin und Bundeskanzler Scholz auswirken solle. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte kurz nach dem Urteil zwei russische Diplomaten zu „unerwünschten Personen“ erklärt.

Bundeskanzler Scholz versuchte zu Beginn des EU-Gipfels, nicht zusätzlich Öl ins Feuer zu gießen. Er nahm den Begriff „Staatsterrorismus“ nicht auf, sondern sagte lediglich, der Richterspruch sei „eine klare Auskunft darüber, dass hier schlimme Dinge passiert sind, und deshalb ist es auch völlig richtig, dass die Außenministerin darauf mit einer klaren Antwort reagiert hat“.

Trotz der brisanten Lage belassen es die 27 Staats- und Regierungschefs wohl vorerst bei Warnungen an Russland. Der Kreml müsse dringend deeskalieren, heißt es im Entwurf der Abschlusserklärung, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorlag. Jede weitere militärische Aggression gegen die Ukraine werde allerdings „massive Konsequenzen und hohe Kosten für Russland“ zur Folge haben.

Sanktionen sind vorbereitet – werden aber wohl vorerst nicht verhängt

Sanktionen seien vorbereitet, hatte zuvor EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärt. Welche das sind, sagte sie nicht. In EU-Kreisen war zuletzt von einer graduellen Verschärfung die Rede, die von Einreiseverboten gegen einzelne Moskauer Regierungsvertreter bis hin zum Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungsverkehrssystem Swift reichen könnten. Auch ein Ende der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee nach Deutschland wurde nicht ausgeschlossen.

Dass sich die EU nicht auf Sanktionen einigen konnte, dürfte vor allem den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskyj enttäuscht haben. Zelenskyi hatte am späten Mittwochabend nach einem Gespräch mit Bundeskanzler Scholz und dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron sofortige Sanktionen gegen Russland gefordert. Das könne den russischen Staatschef Wladimir Putin dazu bringen, seine Truppen aus dem Grenzgebiet abzuziehen. Strafmaßnahmen der EU nach einem eventuellen Angriff hätten keine Bedeutung, sagte Zelenskyj.

Hintergrund der Warnungen an Moskau sind Erkenntnisse der Nato, wonach Russland in Gebieten unweit der Ukraine zwischen 75.000 und 100.000 Soldaten zusammengezogen hat. Das erinnert an das Jahr 2014, als sich Russland nach dem Umsturz in der Ukraine die Halbinsel Krim einverleibte. Danach begann der Kreml, prorussische Separatisten in der Ost-Ukraine zu unterstützen. Moskau dementiert allerdings, dass der jetzige Truppenaufmarsch zu einer Invasion führen werde.