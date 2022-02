Ukraine-Konflikt: Deutschland und Großbritannien schicken Hunderte Soldaten nach Litauen und Polen

Anzeige

Munster. In den Spannungen mit Russland schickt die Bundesrepublik 350 weitere deutsche Soldaten zu dem Nato-Kontingent nach Litauen. Das teilte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht am Montag in Munster in Niedersachsen mit. „Damit stärken wir unseren Beitrag an der Ostflanke. Auf uns ist Verlass“ sagte die SPD-Politikerin vor Journalisten.

Parallel sei der Bundestag über das Vorhaben informiert worden.

Deutschland führt seit fünf Jahren den Einsatz einer multinationalen Nato-Einheit in dem baltischen Land Litauen und stellt etwa die Hälfte der 1200 Einsatzkräfte. 250 der zusätzlichen Soldaten und Soldatinnen sollten aus dem Heer kommen, weitere 100 aus anderen Einheiten der Bundeswehr, sagte Lambrecht.

Großbritannien unterstützt Polen

Auch Großbritannien hat angekündigt, die Ostgrenzen der EU mit weiteren Soldatinnen und Soldaten besser schützen zu Wollen. nach Regierungsangaben sollen es ebenfalls 350 Militärs sein, die nach Polen versetzt werden.

Man entsende die Truppen im „Geist der Solidarität“, sagte Ben Wallace, Verteidigungsminister Großbritanniens.