Ukraine-Krise: Britische Außenministerin besucht Moskau

Anzeige

Anzeige

London. Die britische Außenministerin Liz Truss ist am Mittwoch mit dem Ziel einer Deeskalation im Ukraine-Konflikt nach Moskau gereist. Eine mögliche russische Invasion der Ukraine würde „massive Konsequenzen für alle Beteiligten“ nach sich ziehen, warnte Truss vor ihrer Abreise. „Russland hat hier eine Wahl. Wir ermutigen sie eindringlich, sich einzulassen, zu deeskalieren und den Pfad der Diplomatie zu wählen.“

Weil Russland geschätzt mehr als 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen hat, befürchten die USA, Nato und EU einen möglichen russischen Einmarsch im Nachbarland. Der Kreml weist dies zurück, pocht aber zugleich auf ein Ende der Nato-Osterweiterung und weitere Sicherheitsgarantien, was das westliche Militärbündnis und die USA wiederum ablehnen.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Für den Fall einer Invasion der Ukraine hat der Westen Moskau mit den bisher härtesten Sanktionen gegen russische Unternehmen und Bürger gedroht. „Russland sollte keinerlei Zweifel an der Stärke unserer Reaktion haben“, erklärte Truss. Sie rief Moskau zur Einhaltung seiner internationalen Vereinbarungen auf, die es zur Achtung der ukrainischen Unabhängigkeit und Souveränität verpflichteten.

+++ Liveblog zum Ukraine-Konflikt +++

Truss trifft Lawrow

Im Rahmen ihres zweitägigen Moskau-Besuchs wollte Truss mit ihrem russischen Kollegen Sergej Lawrow zusammentreffen. Es ist der erste Besuch eines britischen Chefdiplomaten in der russischen Hauptstadt seit mehr als vier Jahren.

Anzeige

Video Nato-Ostflanke: US-Militär verlegt Soldaten nach Rumänien 0:56 min Das US-Militär verlegt knapp 1000 Soldaten samt Panzern und Militärfahrzeugen von ihrem Standort Vilseck in der Oberpfalz nach Rumänien. © dpa

Im Ukraine-Konflikt haben westliche Staats- und Regierungschefs in den vergangenen Wochen eine diplomatische Offensive gestartet. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron sprach am Montag in Moskau mehr als fünf Stunden mit Kremlchef Wladimir Putin, tags darauf traf Macron den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Anzeige

Bundeskanzler Olaf Scholz wird kommende Woche in Kiew und Moskau erwartet. Am Montag kam er in Washington mit US-Präsident Joe Biden zusammen. Biden stellte nach dem Treffen mit Scholz ein Aus für die Ostseepipeline Nord Stream 2 in Aussicht, sollte Russland in der Ukraine einmarschieren.

Nord Stream 2 soll unter Umgehung der Ukraine Gas von Russland nach Deutschland liefern. Die Pipeline ist fertiggestellt, aber wegen ausstehender Genehmigungen noch nicht in Betrieb.