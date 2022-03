Migrationsforscher Knaus zu Flüchtlingen aus der Ukraine: 2015 wird sich nicht wiederholen

Anzeige

Anzeige

Bonn, Berlin. Der Migrationsforscher Gerald Knaus sieht in der internationalen Unterstützung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine die Voraussetzung für eine gelungene Aufnahme der Vertriebenen.

+++ Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog +++

„Diese Zivilgesellschaft, die vortritt und sagt, wir wollen direkt helfen, ist besser als jeder Plan“, sagte der Leiter der Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative (ESI) am Donnerstag dem Fernsehsender Phoenix in Bonn. Damit könne man eine humanitäre Aufnahme zustande bringen.

Anzeige

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Knaus sprach in diesem Zusammenhang von einer „unglaubliche Empathie“, die man in ganz Europa sehe. Damit könne in der EU auch verhindert werden, dass es zu ähnlichen Reaktionen und Ablehnungen der Aufnahme von Flüchtlingen wie im Jahr 2015 komme.

Die Vorschläge der Europäischen Kommission zielten darauf ab, klarzumachen: „Ukrainer haben das Recht, sich in der EU zu bewegen“, betonte Knaus. Die Kriegsflüchtlinge müssten keine Asylverfahren durchlaufen und könnten Rechte in Anspruch nehmen. Von Vorteil sei zudem, dass für Ukrainer keine Visapflicht in der EU bestehe.

Video Krieg gegen die Ukraine: Baerbock kündigt weitere Sanktionen gegen Russland an 2:05 min Außenministerin Annalena Baerbock hat am Rande des Außenminister-Treffens der Nato-Staaten weitere Sanktionen gegen Russland angekündigt. © Reuters

Anzeige

Der Migrationsforscher geht davon aus, dass sich die Flüchtlinge in den europäische Ländern „zu einem guten Teil selbst verteilen“ werden und bei Angehörigen oder Freunden unterkommen. Darüber hinaus müsse die EU das Verfahren koordinieren. Niemand könne derzeit sagen, wie lange die Menschen in der EU bleiben würden.

Wenn jedoch der russische Präsident Wladimir Putin seine Kriegsziele erreiche, dann müsse „man sich darauf einstellen, dass eine sehr große Zahl von Menschen länger in der Europäischen Union bleiben wird“, betonte Knaus. Derzeit wisse niemand, wie die Situation sich weiterentwickelt.