Ukraine: Heftige Explosion im Zentrum von Donezk – Autobombe detoniert

Im Zentrum der Stadt Donezk in der Ostukraine ist es am Freitag zu einer heftigen Explosion gekommen. Nahe eines Verwaltungsgebäudes soll eine Autobombe explodiert sein, heißt es in übereinstimmenden Medienberichten. Auch die Nachrichtenagentur der prorussischen Separatisten meldete die Explosion.

+++Alle Entwicklungen im Liveblog+++

Laut der russischen staatlichen Nachrichtgenagentur RIA Novosti seien dabei keine Gebäude beschädigt worden. Zunächst war unklar, ob es Tote oder Verletzte gegeben hat. Die Separatisten bestätigten bei Telegram die Explosion. Die Einwohner sollen sich möglichst nicht draußen aufhalten, so ihr Appell im offiziellen Telegram-Kanal.

Der Chef der international nicht anerkannten separatistischen Regierung der gleichnamigen Region Donezk, Denis Puschilin, hatte wenige Stunden zuvor angekündigt, dass Frauen, Kinder und ältere Menschen über die Grenze nach Russland in Sicherheit gebracht werden sollten. Russland habe bereits Einrichtungen für die Unterbringung der Menschen vorbereitet. Er begründete die Evakuierung mit einer angeblich unmittelbar bevorstehenden Offensive des ukrainischen Militärs.

Im Westen wird befürchtet, Moskau könnte einen ukrainischen Angriff auf die Rebellengebiete vortäuschen und als Vorwand für eine Invasion nutzen. Der Konflikt in der Ostukraine begann 2014 und kostete bisher mehr als 14 000 Menschen das Leben.