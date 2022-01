Deutsche Botschaft in Kiew: Auswärtiges Amt finanziert Ausreise von Familienangehörigen

Soldaten der ukrainischen Territorialen Verteidigungskräfte und freiwillige Militäreinheiten der Streitkräfte nehmen an einer Militärübung in einem Stadtpark in Kiew teil. Angehörige der Mitarbeiter der Deutschen Botschaft können nun auf Kosten des Auswärtigen Amtes ausreisen. © Quelle: Efrem Lukatsky/AP/dpa