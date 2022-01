„Erwartet Schlimmeres“: Cyberattacke trifft Websites der ukrainischen Regierung

Anzeige

In der Ukraine hat es einen massiven Hackerangriff auf Internetseiten der Regierung gegeben. Dazu sei es in der Nacht zum Freitag gekommen, teilte das Bildungsministerium am Morgen in der Hauptstadt Kiew via Facebook mit. Demnach handelt es sich um einen „weltweiten Angriff“.

Nicht abzurufen waren am Morgen etwa die Homepages des Außenministeriums, des Energieministeriums, der Regierung und des Rettungsdienstes.

Eine auf Cyberangriffe spezialisierte Einheit bei der Polizei habe Ermittlungen aufgenommen, teilte das Energieministerium mit. Wer hinter dem Angriff steht, war zunächst völlig unklar.

Der amerikanische Journalist Christopher Miller teilte auf Twitter einen Screenshot des Internetauftritts des ukrainischen Außenministeriums. Darauf sind verschiedene ukrainefeindliche Symbole zusehen sowie eine Nachricht. „Ukrainer! (...) Jedwede Information über euch ist öffentlich geworden, habt Angst und erwartet Schlimmeres“, steht laut Miller in der Mitteilung geschrieben.

Außerdem seien die Internetseiten des Verteidigungs- und den Bildungsministeriums von der Cyberattacke betroffen, berichtet der Journalist. Laut Miller teilte das Außenministerium der Ukraine mit, dass es noch zu früh sein, um Schlussfolgerungen aus dem Absturz der Websites zu ziehen. Man sei dabei, den Schaden der Attacke zu bemessen.

Wie ukrainische Medien meldeten, tauchte beim Außenministerium zunächst eine Ankündigung auf Russisch, Polnisch und Ukrainisch auf. Darin hieß es: „Alle Daten auf dem Computer sind zerstört, es ist unmöglich, sie wiederherzustellen.“

Ukrainische Institutionen sind bereits mehrfach Opfer von Cyberangriffen geworden. Am 23. Dezember 2015 etwa führte eine Attacke von Hackern zum weltweit ersten großen Stromausfall, der durch einen Angriff über das Internet herbeigeführt wurde. Auch im Jahr 2017 legte ein Malware-Angriff diverse Websites ukrainischer Ministerien, Organisationen und auch Banken lahm.