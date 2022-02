Ukraine: Cyberangriff auf Verteidigungsministerium und Banken – weitere Attacken möglich

Anzeige

Kiew. Bei einem Hackerangriff sind in der Ukraine erneut mehrere staatliche Internetseiten lahmgelegt worden. So funktionierten am Dienstag mehrere Seiten des Verteidigungsministeriums nicht mehr.

Das Militär vermutete eine Überlastung durch eine Vielzahl von Anfragen, eine sogenannte DDoS-Attacke. Zudem waren für etwa zwei Stunden die zwei größten Banken der Ukraine betroffen. Kartenzahlungen funktionierten nicht mehr. „Es besteht die Möglichkeit weiterer Angriffe“, sagte die PrivatBank. Auch die Oshadbank bestätigte den Cyberangriff. Es komme auch zu Problemen beim Online-Banking.

Erneute Cyberattacke in der Ukraine

Erst im Januar waren Dutzende Webseiten von Ministerien und Institutionen lahm gelegt worden; Kiew vermutete einen russischen Angriff dahinter. Wer hinter dem Angriff am Dienstag steckte, war zunächst unklar. Die ukrainischen Behörden deuteten aber an, dass es sich um Russland handeln könnte: „Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Angreifer die Taktik kleiner schmutziger Tricks anwendet, weil seine aggressiven Pläne im großen Stil nicht aufgehen“, so das für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Ministerium.

Der Hackerangriff erfolgte inmitten der schweren Spannungen im Konflikt mit Russland. Westlichen Medienberichten zufolge steht möglicherweise ein Einmarsch russischer Truppen in die Ex-Sowjetrepublik bevor. Das hat Moskau aber mehrfach zurückgewiesen.