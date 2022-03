Betreiber: AKW Tschernobyl wieder ohne Strom

10.03.2022, Ukraine, Tschernobyl: Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild zeigt eine Nahaufnahme der Nuklearanlagen von Tschernobyl in der Ukraine während der russischen Invasion am Donnerstag, den 10. März 2022. Nachdem das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl gestern wieder an das Stromnetz angeschlossen wurde, ist es nun erneut ohne Strom. Nach Angaben des Betreibers haben russische Kräfte die Stromleitung beschädigt. © Quelle: Uncredited/Maxar Technologies vi