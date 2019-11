Ukraine-Affäre: US-Demokraten machen Mitschriften publik

Anzeige

Washington. Die US-Demokraten im Repräsentantenhaus veröffentlichen Mitschriften zu ihren Vorermittlungen für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump. In den ersten am Montag publik gemachten Dokumenten waren Aussagen der früheren US-Botschafterin in der Ukraine, Marie Yovanovitch, zu lesen. Sie sei von ukrainischen Beamten gewarnt worden, Trumps persönlicher Anwalt Rudy Giuliani und dessen Verbündete planten, "Dinge zu tun, einschließlich gegen mich". Das gab sie laut der Mitschrift bei ihrer Kongressaussage zu Protokoll.

Trump berief Yovanovitch im Frühjahr von ihrem Posten in der Ukraine ab. Zuvor war sie das Ziel einer Schmierenkampagne. Giuliani und Co. wollten ihr "schaden", sagten ukrainische Beamte laut Yovanovitch; sie hätten ihr gesagt, sie solle auf sich aufpassen. Außerdem seien gegen sie erhobene Vorwürfe falsch: "Niemals" habe sie zu Kollegen in der Botschaft oder wem anders gesagt, Anweisungen des Präsidenten sollten ignoriert werden, da dieser des Amtes enthoben werde. Sie sei Trump gegenüber nicht illoyal, so Yovanovitch.

Weitere Veröffentlichungen angekündigt

Die US-Demokraten haben Untersuchungen rund um ein Telefonat Trumps mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eingeleitet und dabei mehrere Zeugen hinter verschlossenen Türen befragt. Sie werfen ihm Amtsmissbrauch vor, weil er Militärhilfe an die Ukraine zurückhielt, während er zugleich Selenskyj um Ermittlungen gegen seinen demokratischen Rivalen Joe Biden bat.

Der demokratische Chef des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, Adam Schiff, kündigte weitere Veröffentlichungen von Mitschriften aus vertraulichen Befragungen für (den morgigen) Dienstag an. Darunter etwa die Aussagen von Kurt Volker, dem Ex-US-Sondergesandten für die Ukraine. Er war der erste, der in den Impeachment-Vorermittlungen ausgesagt hat.

RND/AP