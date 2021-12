Biontech-Chef Ugur Sahin wehrt sich gegen Impf-Vorwürfe und postet Beweisfoto

Anzeige

Anzeige

Mainz/Hannover. In den sozialen Medien hatte sich in den vergangenen Tagen das Gerücht immer weiter verbreitet, dass Biontech-Gründer Ugur Sahin sich gegen eine Corona-Impfung entschieden habe. Nun hat sich Sahin selbst zu den Spekulationen geäußert und diese entschieden zurückgewiesen. „In den sozialen Medien gab es Falschinformationen, dass ich angeblich nicht geimpft bin“, schrieb er am Freitagabend in einem Statement auf der Jobplattform „Linkedin“.

„Tatsächlich haben meine Frau und ich beide drei Dosen des Biontech-Pfizer-Impfstoffs erhalten“, wies er die Behauptungen zurück. Sahin ist nach eigenen Angaben also sogar bereits geboostert.

Anzeige

Freunde hätten ihm bereits seit einigen Monaten geraten, ein Foto zu posten, auf dem er bei der Impfung zu sehen sei. „Bisher hatte ich dies abgelehnt, da ich der Meinung bin, dass es in meiner Kommunikation nicht um mich gehen sollte“, begründet der Biontech-Gründer den Schritt. Viel mehr solle seine Kommunikation zur wissenschaftlichen Transparenz beitragen und Daten, Fakten und Erkenntnisse liefern.

Anzeige

Sahin postet Impf-Foto aus persönlichem Anlass

Biontech-Gründer Sahin habe sich aber aus einem traurigen Anlass nun doch für den Schritt entschieden. Er hätte vergangene Woche einen Anruf erhalten, in dem ihm mitgeteilt worden sei, dass ein alter Schulfreund schwer an Corona erkrankt sei und seit drei Wochen, angeschlossen an ein Beatmungsgerät, um sein Leben kämpfe.

Anzeige

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

„Von seiner Frau habe ich erfahren, dass er und seine Familie nicht geimpft sind“, schreibt Sahin. Er habe aus Respekt vor der individuellen Entscheidung nicht nach dem Grund gefragt. Dennoch sei im klar geworden, dass sich viele Ungimpfte gegen eine Impfung aus Angst entscheiden würden. Diese würden vor allem durch „Fehlinformationen und Misstrauen“ geschürt und könnten in „Wut und Hass“ umschlagen.

Biontech-Chef Ugur Sahin wehrt sich gegen die Kritik, er sei nicht geimpft. © Quelle: Ugur Sahin bei Linkedin

Deshalb habe er sich nun für das Veröffentlichen eines Fotos seiner Impfung Anfang 2021 entschieden. „Mit Zahlen und Fakten lässt sich Angst nur schwer bekämpfen. Manchmal kann Angst besser besiegt werden, indem man persönliche Erfahrungen teilt“, so Sahin, der sein Statement mit dem Zitat von Mahatma Gandhi einleitete: „Der Feind ist Angst. Wir denken, es ist Hass, aber es ist Angst.“