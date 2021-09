Twittertrend: Was hinter dem Hashtag #Laschetluegt steckt

Anzeige

Während beim CSU-Parteitag in Bayern die Rede von Armin Laschet mit Spannung erwartet wird, grassiert bei Twitter ein Hashtag, der die Aussagen des Union-Kanzlerkandidaten in Frage stellt. Der Hashtag #LaschetLuegt gehörte zu den am meisten verwendeten am Samstagmorgen. Ein User schreibt: „Hohle Phrasen zu jedem Thema erstellen und dabei sinnentleert wie der #laschet klingen? Probiert den Lasch-o-mat #LaschetLuegt“.

Was dahinter steckt? In der Sendung „Klartext, Herr Laschet“ hatte Laschet im Gespräch mit Bürgern suggeriert, dass er im Jahr 2017 für die Ehe für Alle gestimmt hat. Doch der ZDF-Faktencheck zur Sendung hatte offenbart, dass er sich sowohl vor als auch nach der Abstimmung negativ zur Entscheidung des Bundestags geäußert hatte.

Für Laschet-Kritiker und Anhänger anderer Parteien ist die Sache ein gefundenes Fressen, wie die Reaktionen bei Twitter zeigen. Die politische Bewegung „Campact“ stellt zwei widersprüchliche Aussagen Laschets gegenüber:

Bei Twitter wird nun unter dem Stichwort auch über andere Themen diskutiert. Über die Räumung des Hambacher Forsts durch Laschets Landesregierung in NRW zum Beispiel, die einem jüngsten Gerichtsurteil zufolge nicht zulässig war.