TV-Triell: Laschet setzt sich für Videoüberwachung ein

Berlin. Der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, hat sich für eine verstärkte Videoüberwachung des öffentlichen Raums gegen Kriminalität und Gewalttaten ausgesprochen. Frauen fühlten sich am unsichersten in Unterführungen, Tunneln und Parks, sagte er am Sonntag beim ersten großen TV-Triell kurz vor der Bundestagswahl auf eine Frage.

Dagegen sagte Grünen-Kandidaten Annalena Baerbock: „Am unsichersten sind leider Frauen in den eigen vier Wänden.“ Sie wies auf Übergriffe von Partnern und Ex-Partnern hin.

Moderator Peter Kloeppel führte in dem von RTL und ntv übertragenen Dreikampf dazu eine aktuelle Forsa-Umfrage an, wonach 50 Prozent der Frauen sich an Bahnhöfen und Haltestellen um unsichersten fühlten.

SPD-Kandidat Olaf Scholz sagte, Videoüberwachung sei eine Möglichkeit, von der schon Gebrauch gemacht werde und die er befürworte. Baerbock warnte dagegen davor, mit den Kameras einen Pappkameraden aufzubauen: „Ich möchte, dass wir unsere Polizei besser ausstatten.“ In ländlichen Regionen dürften Polizeistationen nicht geschlossen werden.