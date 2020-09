Vieles spricht gegen ihn: Warum Trump geschwächt in den TV-Ring steigt

Anzeige

Er will sich nicht vorbereiten, er will partout keinen Rat annehmen. Das war schon immer so.

Donald Trump schickte sogar vor seinen Begegungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un Berater wieder weg, die ihm helfen wollten, seine Gesprächspartner vorab zu entschlüsseln.

Er wisse selbst am besten, wie er mit anderen Leuten umzugehen habe, verkündete Trump. Das nämlich sage ihm sein Instinkt: “Schon wenn ich in den Raum komme, weiß ich, wie die Sache laufen wird."

Steckt hinter Trumps Überheblichkeit Unsicherheit?

Wie aber wird heute Nacht die Sache laufen?

Trump steigt in einen Ring, in dem er nicht Chef ist. Um 21 Uhr US-Ostküstenzeit trifft der US-Präsident im ersten TV-Duell dieses Wahlkampfs auf Joe Biden. Die ganze Welt ist gespannt. In Deutschland überträgt das ZDF die Sendung live, ab 2.45 Uhr.

Nur Trump tut so, als sei das alles halb so wichtig.

Am Wochenende sah man ihn wieder auf seinem Golfplatz in Virginia. Auf die Frage, ob er sich nicht vorbereiten müsse auf die erste große Fernsehdebatte mit Biden, winkte Trump ab: “Ich bereite mich dadurch vor, dass ich das tue, was ich tue.”

Es könnte sein, dass ihm diese Grundhaltung jetzt endgültig zum Verhängnis wird.

Laut dem US-Fernsehsender CNN war es für die Berater im Weißen Haus schon mühsam, Trump zuletzt auch nur 30 Minuten am Stück für eine Vorbereitung auf das Duell zu gewinnen. Insgesamt sollen für den Termin weniger als zwei Stunden aufgewendet worden sein, über Tage hinweg.

“Ich bereite mich dadurch vor, dass ich das tue, was ich tue": Golfspieler Trump.

Trump (74) will demonstrieren, dass er Biden, den er “Sleepy Joe” nennt, gar nicht ernst nimmt. Mehrfach stellte er in Frage, ob Biden (77) überhaupt noch in der Lage sei, zu Debatten wie dieser anzutreten. Zuletzt streute er das Gerücht, Biden nehme leistungsstärkende Medikamente.

Steckt hinter dieser grotesken Überheblichkeit vielleicht in Wahrheit eine eigene tiefe Unsicherheit?

Vieles spricht dafür, dass den Mann, der sich selbst als “stabiles Genie" bezeichnet hat, neue Schwächen plagen. Wieso hob Trump unter Hinweis auf einen simplen Demenztest in einem Interview hervor, er könne sich diverse Wörter gut merken und sei “kognitiv da”? Das klang seltsam - als schätze er sich schon wegen einer nicht vorhandenen Behinderung als überlegen ein.

Narzisstische Machtmenschen wie Trump können schon wegen ihres überbordenden Egos enorme Wirkungen auf schwache Menschen entfalten. Dies funktioniert aber immer nur in einer Umgebung, die sich ihnen sofort bereitwillig unterwirft.

Heute Abend aber, beim Duell, wird alles anders sein - eigentlich zum ersten Mal seit Trumps Wahlsieg im November 2016.

Video-Blog zur US-Wahl: Trumps heikle Finanzlage 5:30 min Beim Wahlkampf in den USA überschattet ein Ereignis das nächste. Nun sind fragwürdige Steuereklärungen von Donald Trump an die Öffentlichkeit geraten.

Trump selbst wird unter Druck geraten. Er muss, das ist für ihn ungewohnt, Regeln auch gegen sich selbst gelten lassen. Dies alles könnte sich für ihn addieren zu einer schweren Prüfung - schon unabhängig von allen Inhalten.

Hinzu kommt aber, dass sich just kurz vor dem Duell viele deprimierende Verschlechterungen für Trump an der Front des Faktischen ergeben haben.

1. Seine Umfragedaten bröckeln: Schon seit Monaten liegt Trump in den nationalen Umfragen rund sieben Punkte hinter Biden. Doch statt jetzt endlich aufzuholen, lässt er in gleich mehreren Bundesstaaten gleichzeitig nach.

- In Pennsylvania, dem derzeit am stärksten umkämpften “Battleground”, liegt Biden nach einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage von Washington Post und ABC Biden neuerdings sogar überraschend deutlich vorn, mit 54 zu 45 Prozent. Im Jahr 2016 hatte Trump Hillary Clinton in Pennsylvania knapp geschlagen. Vor allem die Frauen tragen zum aktuellen Umschwung bei.

- Auch in Arizona, wo Trump 2016 ebenfalls gewann, sehen die meisten Demoskopen inzwischen Biden vorn, mit einem Abstand von 4,5 Punkten.

- Iowa und Ohio, Trump-Staaten im Jahr 2016, werden seit Dienstag vom in Washington hoch angesehenen “Cook Political Report” als unentschiedene Staaten behandelt - noch vor einer Woche waren sie noch als zu Trump tendierend gelistet.

Das Bedrückende für Trump liegt in der Breite dieses Trends - und darin, dass die treibenden Faktoren allerorten gleich sind: Er verliert an Rückhalt bei weißen Arbeitnehmern ohne College-Abschluss, zudem scheint seine Angst-vor-Gewalt-Kampagne anders als von ihm erwartet gerade bei Frauen nicht zu verfangen.

2. Die Steueraffäre schadet ihm: Dass der Milliardär Trump in manchen Jahren nur 750 Dollar Einkommensteuer zahlte, gibt vielen Amerikanern zu denken. Hat er getrickst und sich arm gerechnet zu Lasten der Allgemeinheit? Oder war er wirklich ein so lausiger Geschäftsmann, dass unterm Strich eben nicht viel besteuern war? Die eine Deutung schadet ihm bei Arbeitnehmern, die andere lässt Leute aus besseren Kreisen die Augenbrauen hochziehen.

Die Demokraten schießen bereits aus allen Rohren. Im Fernsehen und in sozialen Netzwerken laufen bereits seit Dienstag 30-Sekunden-Spots, in denen die Steuerzahlungen Trumps mit denen anderer Amerikaner verglichen werden: “Lehrer zahlten 7.239 Dollar. Feuerwehrleute 5.238. Krankenschwestern 10.216. Donald Trump zahlte 750 Dollar."

Trump hat keine klare Verteidigungslinie. Einerseits tut er die Enthüllungen der “New York Times” komplett als fake news ab. Andererseits spricht er von illegal erlangten Informationen. Unbestritten ist, dass er sich seit Jahren - anders als seine Vorgänger - stets vehement gegen eine Offenlegung seiner früheren Steuererklärungen gewehrt hat. Dies fällt ihm nun auf den Fuß.

3. Bei Corona glaubt ihm keiner: In immer mehr US-Staaten wird deutlich, dass die Wähler das Thema Pandemiebekämpfung bei Biden in besseren Händen sehen. Vor allem unter Frauen gibt es einen sehr deutlichen Vorsprung Bidens bei der Kompetenzvermutung an dieser Stelle. Neuerdings tendiert zumindest auch ein Teil der früheren Trump-Wähler zu dieser Ansicht. Diese Entwicklung könnte ihn in einigen wichtigen Staaten die Mehrheit kosten.

Trump will heute Nacht erneut auf China deuten und die Versäumnisse der dortigen Regierung. Biden indessen ist entschlossen, die immer neuen Fehleinschätzungen und Falschdarstellungen Trumps aufzugreifen. Die zentrale Botschaft soll lauten: Trumps Verlogenheit, mit der er eingestandenermaßen die Gefahren herunterspielte, ist nicht nur ethisch bedauerlich, sie hat auch zu 200.000 Todesfällen beigetragen. Schon deshalb müsse die Führung der Nation dringend in andere Hände.

Eine der Botschaften Bidens wird sein: Man braucht an der Spitze jemanden, der bei komplexen Fragen auch Rat sucht und nicht immer nur aufs eigene Bauchgefühl vertraut.

Die Verhöhnung des Fachlichen, die Herabsetzung der Wissenschaft, ist inzwischen nicht mehr so angesagt in den USA wie noch im Jahr 2016. Vielleicht liegt hier eine der tieferen Ursachen für die neue Schwäche von Donald Trump.