TV-Duell Trump vs. Biden: So sehen Sie die Debatte im Fernsehen und Livestream

Die US-Wahl 2020 rückt immer näher und im Vorfeld der Wahl finden die traditionellen TV-Debatten zwischen dem amtierenden US-Präsidenten und den jeweiligen Präsidentschaftskandidaten statt. In diesem Jahr wird also US-Präsident Donald Trump in verschiedenen TV-Duellen gegen den Demokraten Joe Biden antreten.

Wie, wo und wann ist das TV-Duell Trump vs. Biden in Deutschland zu sehen?

In der Nacht vom 29. auf den 30. September um 3 Uhr nachts findet nach deutscher Zeit die erste Debatte statt. In Cleveland startet das TV-Duell um 21 Uhr Ortszeit, angesetzt sind die Duelle alle für eine Dauer von etwa 90 Minuten. In Amerika übertragen fast alle TV-Sender die Duelle.

Trump vs. Biden: TV-Duell im Fernsehen verfolgen

Phoenix: Als Nachrichtensender von ARD und ZDF überträgt Phoenix die Debatte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 02:45 Uhr live. Der Phoenix-Livestream ist über die ARD-Mediathek abrufbar.

Als Nachrichtensender von ARD und ZDF überträgt Phoenix die Debatte Der Phoenix-Livestream ist über die ARD-Mediathek abrufbar. ZDF: Zeitgleich überträgt auch das ZDF das TV-Duell Trump gegen Biden zwischen 02:45 und 04:45 Uhr live. Via Livestream ist die Berichterstattung ebenfalls abrufbar.

TV-Duell am 29. September: Trump vs. Biden im amerikanischen Livestream

ABC News: Der amerikanische Nachrichtensender sendet sein laufendes TV-Programm auf seiner Website live. Hier kann die Debatte verfolgt werden. Es können dabei auch viele Vorberichte und Analysen angesehen werden.

Der amerikanische Nachrichtensender sendet sein laufendes TV-Programm auf seiner Website live. Hier kann die Debatte verfolgt werden. Es können dabei auch viele Vorberichte und Analysen angesehen werden. C-Span: Auf seiner Website wird auch der amerikanische Fernsehsender C-Span die Debatten per Livestream und ohne Werbeunterbrechungen übertragen.

Zwei weitere TV-Duelle zwischen Trump und Biden zur US-Wahl 2020

Es folgen noch zwei weitere Debatten zwischen Donald Trump und Joe Biden, die als TV-Duell ausgestrahlt werden.

Am Donnerstag den 15. Oktober in Miami, Florida

in Miami, Florida und eine Woche später am Donnerstag den 22. Oktober in Nashville, Tennessee.

Auch eine Debatte zwischen dem aktuellen US-Vize-Präsidenten Mike Pence und der Vizepräsidentin der US-Demokraten Kamala Harris, findet am Mittwoch den 7. Oktober in der University of Utah in Salt Lake City statt.