TV-Debatte: Wie Trump und Biden punkten wollten

Anzeige

Anzeige

Berlin. Für beide US-Präsidentschaftskandidaten stand im ersten TV-Duell viel auf dem Spiel. US-Präsident Donald Trump muss seinen seit Monaten stabilen Rückstand in den Umfragen aufholen, wenn er im Weißen Haus verbleiben will. Herausforderer Joe Biden will das Zerrbild vom senilen Tattergreis widerlegen, das Trump von ihm zeichnet. Also versuchen die Kandidaten zu punkten – im Auftritt und in den Inhalten.

Aggression versus Emotion: Von der ersten Minute an bläst Trump zum Angriff. Immer wieder beleidigt er Biden und fällt ihm rüde ins Wort. Seine Basis dürfte dieses Verhalten als Ausdruck von Frische und Vitalität begrüßen. Ob Trump damit aber die hart umkämpften unentschlossenen Wähler für sich gewinnen kann, ist fraglich. Eher bestätigt sein aggressives Gebaren das Bild eines in die Enge getriebenen Präsidenten. Biden hingegen schlägt einen präsidialen Ton an und spricht oft direkt in die Kamera, zum Publikum. Der US-Demokrat will angesichts der Pandemie und hoher Arbeitslosigkeit als mitfühlender Landesvater auftreten – wird aber immer wieder von Trumps Pöbeleien unterbrochen.

Von der ersten Minute an bläst Trump zum Angriff. Immer wieder beleidigt er Biden und fällt ihm rüde ins Wort. Seine Basis dürfte dieses Verhalten als Ausdruck von Frische und Vitalität begrüßen. Ob Trump damit aber die hart umkämpften unentschlossenen Wähler für sich gewinnen kann, ist fraglich. Eher bestätigt sein aggressives Gebaren das Bild eines in die Enge getriebenen Präsidenten. Biden hingegen schlägt einen präsidialen Ton an und spricht oft direkt in die Kamera, zum Publikum. Der US-Demokrat will angesichts der Pandemie und hoher Arbeitslosigkeit als mitfühlender Landesvater auftreten – wird aber immer wieder von Trumps Pöbeleien unterbrochen. Trump präsentiert sich als Garant von “Law and Order”: Seit Wochen schon versucht der Präsident, die Wahl zum Referendum über die Gewalt im Zuge rassistischer Polizeiübergriffe in den Städten zu machen. Trump wirft Biden vor, die Sicherheitsbehörden zu verraten, um es sich nicht mit dem “linksradikalen” Flügel seiner Partei zu verscherzen. “Die haben dich so sehr um den Finger gewickelt, dass du nichts über Recht und Ordnung sagen kannst”, so Trump. Biden steckt im Dilemma: Stellt er sich vorbehaltlos hinter die Polizei, verliert er den Zuspruch der Afroamerikaner. Übt er laute Kritik an den Beamten, verprellt er weiße Wähler aus der Mitte. Also bemüht er sich um Differenzierung: “Die meisten Polizisten sind gute, ehrbare, ehrliche Leute.” Doch Differenzierungen gehen an diesem Abend im Getöse unter.

Video Chaotisches TV-Duell zwischen Trump und Biden 3:40 min Die etwa 90-minütige Debatte war geprägt von gegenseitigen Beleidigungen und persönlichen Angriffen, streckenweise verlief sie regelrecht chaotisch. © Reuters

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Trump baut einer Wahlniederlage vor: Der Präsident wiederholt seine nicht näher belegten Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Wahlergebnisses. Anlass dazu gibt ihm die in diesem Jahr verstärkt zum Einsatz kommende Briefwahl. “Es ist eine manipulierte Wahl”, sagt Trump, noch ehe die Wahl so richtig begonnen hat. Dabei sagen Experten immerzu, dass es keinerlei Anzeichen systematischen Betrugs gebe. Selbst Trumps FBI-Direktor Chris Wray sagte kürzlich bei einer Kongressanhörung, dass das FBI in der Vergangenheit keinerlei “koordinierte nationale Bemühungen um Wahlbetrug bei einer größeren Wahl erlebt hat, weder bei Briefwahlen noch auf anderem Wege”.

Der Präsident wiederholt seine nicht näher belegten Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Wahlergebnisses. Anlass dazu gibt ihm die in diesem Jahr verstärkt zum Einsatz kommende Briefwahl. “Es ist eine manipulierte Wahl”, sagt Trump, noch ehe die Wahl so richtig begonnen hat. Dabei sagen Experten immerzu, dass es keinerlei Anzeichen systematischen Betrugs gebe. Selbst Trumps FBI-Direktor Chris Wray sagte kürzlich bei einer Kongressanhörung, dass das FBI in der Vergangenheit keinerlei “koordinierte nationale Bemühungen um Wahlbetrug bei einer größeren Wahl erlebt hat, weder bei Briefwahlen noch auf anderem Wege”. Biden prangert immer wieder das Corona-Missmanagement an: Ein ums andere Mal macht Herausforderer Biden Trump persönlich für die hohen Opfer- und Arbeitslosenzahlen im Zuge der Corona-Pandemie verantwortlich. Ein Thema, über das Trump an diesem Abend nicht reden will. Der Präsident meidet das Thema Pandemie. Und selbst die Wirtschaft – das Feld, in dem er in Umfragen die höchsten Kompetenzwerte genießt – spart er aus. Biden hingegen zeigt Handlungsbereitschaft an: “Würden wir von jetzt an bis Januar Masken tragen und Abstand halten, könnten wir wahrscheinlich bis zu 100.000 Leben retten.” Damit zitiert er Berechnungen der Universität Washington.

Die Schicksalswahl Der Newsletter mit Hintergründen und Analysen zur Präsidentschaftswahl in den USA. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren