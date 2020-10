TV-Debatte: Zentrale Aussagen von Donald Trump und Joe Biden in Zitaten

Anzeige

US-Präsident Donald Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden haben am Donnerstag (Ortszeit) in Nashville (Tennessee) ihre zweite und damit letzte TV-Debatte vor der Wahl am 3. November bestritten.

Trump zu Corona:

„Wir müssen das Land öffnen. Wissen Sie, ich habe es oft gesagt, das Heilmittel darf nicht schlimmer sein als das Problem selbst.“

„Wir können das Land nicht geschlossen halten.“

„Ich übernehme die volle Verantwortung. Es ist nicht meine Schuld, dass es hierher gekommen ist. Es ist nicht Joes Schuld. Es ist Chinas Schuld.“

„Wir kämpfen dagegen, und wir kämpfen intensiv.“

„Immer mehr Menschen geht es besser.“

Biden zu Corona:

„Niemand, der für so viele Todesfälle verantwortlich ist, darf Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika bleiben.“

„Er sagt, wir lernen, damit zu leben. Menschen lernen, damit zu sterben.“

„Wir werden durch einen dunklen Winter gehen - und er hat keinen Plan.“

Video Biden wirft Trump in TV-Duell Umgang mit Corona-Pandemie vor 2:39 min Ein letztes Mal vor der Wahl sind US-Präsident Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden aufeinander getroffen. © Reuters

Biden zu Trumps Aussage, er habe ein gutes Verhältnis zu Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un:

„Und wir hatten ein gutes Verhältnis zu Hitler, bevor er in Europa einfiel.“





Biden zum Thema Rassismus:

„Es ist eine Tatsache, dass es in den USA strukturellen Rassismus gibt.“

„Er (Trump) gießt in jedes einzelne rassistische Feuer Öl.“





Trump zum Thema Rassismus:

„Ich bin die am wenigsten rassistische Person in diesem Raum.“





Trump zu Korruptionsvorwürfen gegen Biden:

„Ich mache kein Geld mit China, Sie schon. Ich mache kein Geld mit der Ukraine, Sie schon.“





Biden zu Korruptionsvorwürfen:

„Ich habe niemals in meinem Leben einen Penny von einer ausländischen Quelle angenommen.“

„Sie haben kein einziges Jahr ihre Steuererklärungen herausgegeben.“

„Was haben Sie zu verbergen?“





Trump zum Vorwurf der Steuervermeidung:

„Ich habe Abermillionen Dollar an Steuern vorab gezahlt.“









Trump zur Migrationspolitik:

„Wir haben jetzt eine stärkere Grenze als je zuvor.“ (Trump verwies auf die Mauer, die er an der Grenze zu Mexiko bauen lässt)





Biden zur Gesundheitspolitik:

„Jeder sollte das Recht auf eine bezahlbare Gesundheitsversorgung haben.“





Trump zu den hohen Spendeneinnahmen der Demokraten:

„Ich könnte Eure Rekorde wegpusten, wie es niemand für möglich halten würde.“

„Wir brauchen kein Geld. Wir haben jede Menge Geld.“





Biden zur Einmischung in die US-Wahlen:

„Jedes Land, das sich einmischt, wird einen Preis bezahlen, weil es unsere Souveränität verletzt.“





Trump zur Wahleinmischung:

„Es gibt niemanden, der härter gegen Russland eingestellt ist als Donald Trump.“





Trump zu Bidens Wahlversprechen, einen Übergang von fossilen zu erneuerbaren Energien zu schaffen:

„Im Grunde genommen, was er sagt ist, dass er die Ölindustrie zerstören wird. Texas, wirst du dich daran erinnern? Pennsylvania, Oklahoma, Ohio, werdet Ihr euch daran erinnern?





Trump zu Wind- und Solarenergie:

„Ich weiß mehr über Wind als du. Sie (Windräder) sind extrem teuer, töten alle Vögel, sie sind sehr sporadisch, es gibt eine Menge Probleme und sie werden zufällig in Deutschland oder China hergestellt.“





Biden zur Frage, was er bei der Amtseinführung den Amerikanern sagen würde, die nicht für ihn gestimmt haben:

„Ich werde sagen: Ich bin ein amerikanischer Präsident, ich vertrete euch alle, ob ihr für oder gegen mich gestimmt habt.“





Trumps Antwort auf die Frage:

„Ich senke die Steuern, und er möchte die Steuern für alle erhöhen, und er möchte neue gesetzliche Regulierungen erlassen.“

„Wenn er in das Amt kommt, werden Sie eine Depression erleben, wie Sie sie nie zuvor gesehen haben. Ihre 401(k)s (Pensionspläne) werden zur Hölle fahren, und es wird ein sehr, sehr trauriger Tag für dieses Land.“