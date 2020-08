Türkischer Drohnenangriff tötet zwei irakische Offiziere

Anzeige

Bagdad/Istanbul. Bei einem türkischen Luftangriff im Norden des Irak sind zwei ranghohe irakische Grenzoffiziere getötet worden. Eine türkische Drohne habe im Norden von Erbil ein Militärfahrzeug angegriffen, teilte das irakische Militär mit, wie die staatliche Nachrichtenagentur INA am Dienstag berichtete. Bei dieser "offenkundigen Aggression" sei neben den Offizieren auch der Fahrer getötet worden.

Das türkische Verteidigungsministerium bestätigte lediglich Luftschläge gegen die kurdische Arbeiterpartei PKK in der nordirakischen Region Metina. Dabei seien zwei PKK-Kämpfer getötet worden. Ob es sich um denselben Angriff handelte, war unklar.

Die PKK hat in den schwer zugänglichen Kandil-Bergen im Nordirak ihr Hauptquartier. Sie gilt in der benachbarten Türkei, der EU und den USA als Terrororganisation. Die Türkei und die PKK bekämpfen sich seit Jahrzehnten. Im Sommer 2015 war ein Waffenstillstand gescheitert. Seitdem fliegt das türkische Militär wieder regelmäßig Angriffe gegen die PKK im Nordirak und in der Südosttürkei.