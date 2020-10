Türkei: US-Botschaft warnt vor Terrorangriffen auf Ausländer

Anzeige

Istanbul. Die US-Botschaft in der Türkei hat vor terroristischen Attacken auf Ausländer in dem Land gewarnt und den Konsulatsdienst vorübergehend eingestellt.

Es gebe glaubwürdige Berichte über mögliche Terrorangriffe und Geiselnahmen, die US-Bürger und Angehörige anderer Staaten betreffen könnten, teilte die Botschaft am Freitag mit.

Die Warnung gelte für den Raum Istanbul und das Generalkonsulat der Vereinigten Staaten, aber auch für andere Regionen.

Die Botschaft in der Hauptstadt Ankara rief Amerikaner zur Vorsicht im Bereich größerer Bürogebäude, in Einkaufszentren sowie an anderen Orten auf, an denen vermehrt ausländische Staatsangehörige verkehrten.

Die Konsulatsdienste und Visaangelegenheiten würden in allen US-Konsulaten des Landes vorübergehend ausgesetzt, hieß es. Ein Botschaftssprecher dankte der türkischen Regierung für die Unterstützung in Sicherheitsfragen.