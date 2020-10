Türkei und Griechenland sagen Manöver im Mittelmeer ab

Anzeige

Anzeige

Brüssel. Entspannungszeichen im Streit zwischen Griechenland und der Türkei um Seegrenzen im Mittelmeer: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg teilte am Freitag mit, beide Seiten hätten beschlossen, Militärmanöver abzusagen, die kommende Woche an einem Nationalfeiertag des jeweiligen Landes abgehalten werden sollten.

„Das sind Schritte in die richtige Richtung“, sagte Stoltenberg nach einem virtuellen Treffen der Nato-Verteidigungsminister. „Sie helfen, die Risiken von Zwischenfällen und Unfällen zu verhindern.“

Streit um Seegrenzen

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Anfang Oktober hatte das türkische Außenministerium Griechenland vorgeworfen, am türkischen Nationalfeiertag am 29. Oktober ein Militärmanöver in der Ägäis zu planen. Ankara kündigte seinerseits ein Manöver an einem griechischen Nationalfeiertag am 28. Oktober an.

Anzeige

Stoltenberg sagte, er hoffe, dass die Absage der Manöver einen positiven Einfluss auf die deutschen Vermittlungsbemühungen zwischen Athen und Ankara haben. Beide Nato-Mitglieder streiten angesichts von Gasvorkommen im Mittelmeer um den Verlauf von Seegrenzen.