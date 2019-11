Türkei schickt IS-Kämpfer aus USA und Deutschland zurück

Anzeige

Ankara. Die Türkei hat nach eigenen Angaben ein Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat aus den USA in seine Heimat zurückgeschickt. Außerdem würden am Donnerstag sieben deutschstämmige Kämpfer zurückgeschickt, sagte der Sprecher des Innenministeriums, Ismail Catakli, am Montag. Sie würden in Abschiebezentren festgehalten und sollten am 14 November zurückgeschickt werden. Weitere Informationen über die IS-Verdächtigen lagen zunächst nicht vor.

Nach Angaben des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sitzen derzeit 1149 Anhänger des IS in türkischen Gefängnissen. Davon seien 737 ausländische Staatsbürger.

Der Kommunikationsdirektor Erdogans, Fahrettin Altun, hatte der „Stuttgarter Zeitung“ gesagt, die Türkei wolle auch 20 deutsche IS-Anhänger abschieben.

Erdogan für Mittwoch im Weißen Haus erwartet

Mehrere europäische Staaten haben es bisher abgelehnt, IS-Anhänger zurückzuholen, die die von der Kurdenmiliz YPG angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) in Nordsyrien gefangen genommen hatten.

Die Türkei hatte in den vergangenen Wochen europäische Staaten dafür kritisiert, dass diese nicht bereit seien, Staatsangehörige aufzunehmen, die sich dem IS angeschlossen hatten und im Nahen Osten in Gefangenschaft geraten sind. Sie drohte, diese Menschen auch dann zurückzuschicken, wenn ihnen die Staatsbürgerschaft mittlerweile aberkannt worden sei. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wurde für Mittwoch im Weißen Haus erwartet.

