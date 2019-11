Türkei meldet Inhaftierung von Al-Bagdadis Schwester

Anzeige

Anzeige

Beirut. Die Türkei hat nach eigenen Angaben im Nordwesten Syriens die ältere Schwester des toten IS-Chefs Abu Bakr al-Bagdadi festgesetzt. Die 65-Jährige sei am Montagabend nahe der Stadt Asas in der Provinz Aleppo in einem Container-Anhänger aufgegriffen worden, den sie mit ihrer Familie bewohnte, sagte ein Regierungsvertreter. Sie sei bei ihrem Ehemann, ihrer Schwiegertochter und fünf Kindern gewesen. Die Erwachsenen würden verhört.

Wenig ist bisher über die Schwester von Abu Bakr al-Bagdadi bekannt. Sie sei unter dem Namen Rasmija Auad bekannt, sagte der türkische Regierungsvertreter. Sie stehe im Verdacht, Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat zu unterhalten. Details über deren Rolle wurden nicht genannt.

"Kann uns helfen, weitere Bösewichte zu schnappen"

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Auads Festnahme sei aus geheimdienstlicher Sicht eine "Goldgrube", sagte die Gewährsperson weiter. Denn was sie über den IS wisse, "kann unsere Erkenntnisse über die Extremisten erheblich ausbauen und uns helfen, weitere Bösewichte zu schnappen". Gefangen genommen wurde Auad in einer Gegend, die zu einer von der Türkei verwalteten Region gehört. Im Jahr 2016 war Ankara dort einmarschiert, um IS-Kämpfer und kurdische Kräfte zu vertreiben.

Ende Oktober hatte sich Al-Bagdadi nach amerikanischen Angaben bei einem US-Einsatz in der syrischen Provinz Idlib in die Luft gejagt, als ihn US-Sondereinheiten in die Enge getrieben hatten. Kürzlich benannte der IS Abu Ibrahim al-Haschimi als Nachfolger Al-Bagdadis. Über Al-Haschimi ist wenig bekannt.

Video Details zum Angriff auf IS-Chef Al-Bagdadi 1:58 min Das US-Militär gibt nun erstmals Details zu dem Einsatz gegen Al-Bagdadi bekannt. © dpa

Die IS-Miliz hat bereits durch eine Serie von militärischen Niederlagen gegen die US-geführte Militärkoalition sowie syrische und irakische Kräfte riesige Gebiete in Syrien und Irak verloren, die sie einst hielt. Viele IS-Mitglieder sind während der letzten Kämpfe über Schmugglerrouten in den Nordwesten Syriens geflohen, andere sind in Wüstengebieten in Syrien oder im Irak untergetaucht.

Anzeige

RND/AP