Türkei meldet Festnahme einer Frau von getötetem IS-Chef Al-Bagdadi

Ankara. Die Türkei hat eine Frau des toten Chefs der Terrormiliz Islamischer Staat, Abu Bakr al-Bagdadi, festgenommen. Das teilte der der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch mit.

Anfang der Woche nahmen türkische Kräfte bereits die ältere Schwester Al-Bagdadis in Nordsyrien fest und bezeichneten dies als eine "Goldgrube" für die Geheimdienste und etwaige neue Erkenntnisse über den IS.

Ende Oktober hatte sich Al-Bagdadi nach amerikanischen Angaben bei einem US-Einsatz in der syrischen Provinz Idlib in die Luft gejagt, als ihn US-Spezialeinheiten in die Enge getrieben hatten. Kürzlich benannte der IS Abu Ibrahim al-Haschimi als Nachfolger Al-Bagdadis. Über Al-Haschimi ist wenig bekannt.

Video Augenzeuge schildert Angriff auf IS-Anführer al-Bagdadi 1:09 min Der Anführer der Dschihadistenmiliz IS ist nach US-Angaben bei einem Militäreinsatz getötet worden. Ein Augenzeuge schildert, wie er den Einsatz erlebt hat. © AFP

RND/AP