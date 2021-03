Corona: Kritik an Erdogan für Parteitag mit Tausenden Anhängern

Anzeige

Ankara. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist am Mittwoch wegen der Abhaltung eines Parteitages in einer vollen Sportanlage trotz Corona-Pandemie kritisiert worden. Tausende Anhänger der regierenden Partei AKP kamen in Ankara zusammen, obwohl die Regierung Regeln für den Abstand zueinander erlassen hat. Videoaufnahmen in sozialen Medien zeigten angeblich, wie Parteianhänger in zahlreichen Bussen für den Parteitag kamen. Viele von ihnen trugen keine Maske. Das Tragen von Mund-und-Nasenschutz an öffentlichen Orten ist aber in der Türkei Pflicht.

Der Oppositionsabgeordnete und Mediziner Murat Emir beschrieb das Geschehen beim Parteitag als „schändlich“. Die Zusammenkunft habe „die Mitarbeiter des Gesundheitswesens“ missachtet, „die Tag und Nacht im Kampf gegen die Pandemie arbeiten“, schrieb Emir bei Twitter.

Nicht die erste Großveranstaltung

Erdogan sagte, er habe Äußerungen bei dem Parteitag kurz gehalten, um Teilnehmer nicht dem Virus auszusetzen. Er ist bereits für ähnlich volle Parteizusammenkünfte in den vergangenen Wochen kritisiert worden. Bei einer Veranstaltung gab Erdogan wegen der Größe der versammelten Menschenmenge an. Die Pandemie ist nach wie vor stark ausgeprägt. Die Türkei meldete am Dienstag mehr als 26.000 neue Coronavirus-Fälle.

Melih Gökcek, ein früherer Bürgermeister von Ankara und Mitglied der AKP, teilte mit, Delegierte seien vor dem Parteitag auf das Coronavirus getestet worden.