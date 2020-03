Türkei: EU will an Flüchtlingspakt von 2016 festhalten - Lambsdorff fordert Gespräche mit Erdogan

Anzeige

Berlin. Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Alexander Graf Lambsdorff hat einen weiteren Dialog der Europäischen Union mit der Türkei gefordert.

“Bei allem Ärger müssen wir mit der Türkei weiterreden, so schwierig das ist”, sagte er am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin". Dem Land komme eine wichtige Rolle zu, da es das Einzige zwischen Syrien und Europa ist.

Beim Thema Flüchtlinge müsse man deshalb über das Gespräch am vergangenen Montag hinaus mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan reden.

Anlass der Gespräche zwischen der EU und der Türkei war der Streit über Erdogans Entscheidung, Flüchtlinge und Migranten nicht mehr von der Einreise in die Europäische Union abzuhalten. Daraufhin kamen Tausende Menschen an die Grenze zu Griechenland.

Griechen verhinderten Grenzübertritte

Die griechischen Behörden verhinderten Grenzübertritte mit Wasserwerfern, Tränengas und Blendgranaten. Die EU wertete das türkische Vorgehen als versuchte Erpressung.

Der Grünen-Politiker im Europaparlament, Erik Marquardt, forderte, nicht nur mit der Türkei, sondern auch innerhalb der EU Ergebnisse zu erzielen.

“Man muss sich klarmachen, dass wir in Europa unsere Hausaufgaben machen müssen”, sagte der migrationspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion dem Sender Bayern 2 am Dienstag. “Wenn wir kollabieren und unsere eigenen Gesetze und die Menschenrechte über Bord werfen, von normaler Sprache Abstand nehmen und so tun, als wären wir im Bürgerkrieg, dann kann man auf der Weltbühne diese 27 Staaten nicht besonders ernst nehmen, weil man sie erpressen kann.”

Cavusoglu mahnt zu weiteren Schritten

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu mahnte am Dienstag in einem Interview der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, dass in den Beziehungen zwischen der Türkei und der EU weitere Schritte unternommen werden müssten. “Wir sind im Bezug auf den Dialog in eine neue Phase übergegangen, aber es müssen weitere Schritte unternommen werden, um diese Beziehungen auf realistische Weise fortzusetzen”, sagte er.

Cavusoglu und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatten sich am Montagabend mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel in Brüssel getroffen. Von der Leyen hatte am Montag nach dem etwa zweistündigen Gespräch von einem "guten Anfang" gesprochen. Erdogan selbst hat sich bislang nicht zu dem Treffen in Brüssel geäußert.

