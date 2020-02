Türkei erlässt Haftbefehle gegen fast 700 Verdächtige

Anzeige

Anzeige

Ankara. 695 Menschen mit mutmaßlichen Verbindungen zu dem muslimischen Prediger Fethullah Gülen werden in der Türkei mit Haftbefehl gesucht. 467 sollten unter dem Verdacht in Gewahrsam genommen werden, 2009 bei einem Polizei-Beförderungstest betrogen zu haben, teilte die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag mit.

Weitere Haftbefehle ergingen gegen 71 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Justizministeriums und 157 Militäroffiziere, von denen noch 101 aktiv im Dienst stehen.

Annähernd 77.000 Menschen seit Putschversuch inhaftiert

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Am 15. Juli 2016 versuchte eine Gruppe von Offizieren, Präsident Recep Tayyip Erdogan zu stürzen. Dessen Regierung machte Gülen für den gescheiterten Putschversuch verantwortlich, bei dem etwa 250 Menschen ihr Leben verloren und mehr als 2000 verletzt wurden.

Annähernd 77.000 Menschen sind seither inhaftiert worden und etwa 130.000 haben ihre Beschäftigung beim Militär und im Staatswesen verloren. Der seit Jahren im Exil in den USA lebende Gülen hat jegliche Verwicklung in den Putschversuch abgestritten.

RND/AP